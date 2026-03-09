Joe McDonald durante il concerto Heros of Woodstock al Bethel Woods Center for the Arts di Bethel, New York, sabato 15 agosto 2009, in occasione del 40esimo anniversario del concerto originale di Woodstock del 1969. Keystone

Addio a «Country» Joe McDonald: Joseph all'anagrafe in omaggio all'omonimo Joseph Stalin, il cantante e leader della rivolta pacifista californiana della seconda metà degli anni 60 è morto a 84 anni a Berkeley.

Tra i protagonisti dei più grandi raduni rock di quel decennio, Monterey e Woodstock, «Country» Joe era da tempo malato di Parkinson. Figlio di tesserati del partito comunista statunitense, il cantautore fu un «alternativo» e un militante fin dalla nascita.

A metà degli anni 60 aveva fondato insieme al chitarrista Barry Melton i Country Joe and the Fish, che in breve divennero una delle band simbolo della controcultura grazie all'uso della musica come strumento di lotta.

Il debutto arrivò nel 1965, con l'Ep autoprodotto pubblicato dalla rivista militante Rag Baby. Il primo album ufficiale, pubblicato dall'etichetta Vanguard, era caratterizzato da uno stile indirizzato verso una allora attualissima formula di folk-rock in chiave psichedelica.

Il sentimento antiguerra in Vietnam

La canzone più famosa della band, «I-Feel-Like-I'm-Fixin'-to-Die Rag», catturò il crescente sentimento antiguerra dell'epoca del Vietnam. Con un ritmo influenzato dal ragtime e i testi satirici sul conflitto e i leader politici, il brano ispirato divenne rapidamente associato alle proteste contro il conflitto.

McDonald lo eseguì davanti a mezzo milione di persone a Woodstock nel 1969, quando a quel punto la band era arrivata a un punto di rottura.

Esibendosi da solo alla maniera di Woody Guthrie, Joe guidò il pubblico in una sorta di «botta e risposta» prima di lanciarsi nell'inno antiguerra, trasformando così la performance in una delle scene più iconiche del festival.

Una carriera di più di mezzo secolo

I Country Joe and the Fish avevano a quel punto pubblicato diversi dischi alla fine degli anni Sessanta diventando strettamente identificati con il rock della West Coast – nel panorama i Grateful Dead, i Jefferson Airplane e la girlfriend Janis Joplin – e con i movimenti di protesta di quell'epoca.

McDonald continuò poi a esibirsi e a registrare come solista, pubblicando numerosi album nel corso di una carriera durata più di mezzo secolo ispirata alle tradizioni folk, rock e blues.

Pur essendo diventato noto soprattutto per l'opposizione alla guerra in Vietnam, «Country» Joe sottolineò spesso il rispetto per coloro che, come lui nella marina militare, avevano servito nelle forze armate degli Stati Uniti. Era rimasto così impegnato sulle questioni legate ai veterani e talvolta si esibì in eventi dedicati ai reduci.