Todd Chrisley e sua moglie Julie IMAGO/USA TODAY Network

Donald Trump ha graziato Todd e Julie Chrisley, la coppia protagonista di un reality show televisivo, condannati nel 2022 per una frode ai danni delle banche da oltre 30 milioni di dollari. Lo riferiscono fonti della Casa Bianca citate dalla CNN. La coppia è stata giudicata colpevole anche di diversi reati fiscali.

In un post su X, la consigliera del presidente degli Stati Uniti, Margo Martin, ha pubblicato un video del presidente che telefona a Savannah Chrisley, la figlia della coppia, per informarla della grazia.

Savannah intervenne alla convention dei repubblicani a Milwaukee lo scorso luglio e ha anche lavorato nella campagna nell'ambito del «Team Trump's Women Tour».

Il padre, Todd, sta scontando una pena di 12 anni in Florida, mentre la madre Julie sta scontando la sua condanna a sette anni in un centro medico federale a Lexington, in Kentucky.