Meryl Streep Covermedia

Le due iconiche attrici saranno impegnate sul set di un nuovo film dalla trama avvincente.

Covermedia Covermedia

Meryl Streep e Sigourney Weaver saranno protagoniste del nuovo thriller «Useful Idiots».

Il film, diretto dal regista Joseph Cedar e prodotto da Fifth Season e Black Bear, ruota attorno al personaggio di Diane Castle (Streep), un'esperta giornalista che si occupa di mercato immobiliare di lusso a New York.

Diane, stanca di aver trascorso la propria vita scrivendo articoli di propaganda sull'élite benestante, si rammarica per non avere sfruttato appieno il suo potenziale.

La svolta arriva quando sulla sua scrivania arriva il caso della vendita record di un attico. Da lì, la reporter inizierà a indagare fino a scoprire che dietro all'acquirente si nasconde una rete di corruzione e pericoli, che finiranno per coinvolgere la sua famiglia e le persone che la circondano.

Il film è prodotto da Fifth Season e Black Bear, mentre la sceneggiatura è firmata da Cedar insieme a Shachar Bar-On.

Meryl tornerà sul grande schermo a distanza di cinque anni dall'uscita di «Don't Look Up». L'attrice Premio Oscar sarà impegnata sul nuovo set al termine delle riprese del sequel de «Il Diavolo Veste Prada».

Sigourney invece è tra i protagonisti di «Avatar: Fuoco e Cenere», il nuovo capitolo della saga creata da James Cameron, in uscita a dicembre.