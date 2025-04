Rivelate le cause della morte di Val Kilmer

Val Kilmer

A determinare la morte dell'attore è stata una polmonite. Tra le cause secondarie del decesso anche un'insufficienza respiratoria cronica e un carcinoma a cellule squamose alla base della lingua.

A dieci giorni dalla scomparsa dell'attore di «Top Gun», avvenuta il 1° aprile all'età di 65 anni, «TMZ» ha ottenuto il certificato di morte, che conferma come sia stata una polmonite a portare via la star di Hollywood.

Tra le cause secondarie del decesso anche un'insufficienza respiratoria ipossiemica acuta, un'insufficienza respiratoria cronica e un carcinoma a cellule squamose alla base della lingua. Il corpo dell'attore è stato cremato il 7 aprile.

L'annuncio è in linea con quanto rivelato dalla figlia della star, Mercedes, al New York Times. Mercedes ha dichiarato che la morte è avvenuta per polmonite.

Una malattia alle spalle

Kilmer ha sofferto di vari problemi di salute nel corso degli anni: gli era stato diagnosticato un tumore alla gola nel 2014, a seguito del quale ha perso la voce. Sul set del suo ultimo film, «Top Gun: Maverick», uscito nel 2022, la produzione si è servita dell'intelligenza artificiale per ridargli parola.

«TMZ» aggiunge che Val ha trascorso la maggior parte degli ultimi mesi di vita a letto, per il sopraggiungere di varie complicanze.

L'attore è stato ricordato nei giorni scorsi da varie star di Hollywood, tra cui Francis Ford Coppola, Cher e Jim Carrey. Tom Cruise ha chiesto il rispetto di un minuto di silenzio durante il CinemaCon 2025 di Las Vegas.