Fase di svolta Valentina Corti: «Il teatro ti costringe alla verità»

Covermedia

11.2.2026 - 11:00

Valentina Corti
Valentina Corti

Dalla serialità al palco, una scelta consapevole.

Covermedia

11.02.2026, 11:00

11.02.2026, 11:07

Valentina Corti attraversa una fase di svolta. Le sue parole arrivano mentre è impegnata in una stagione teatrale che segna un cambio di passo netto.

In un’intervista a «Leggo», l’attrice spiega perché il palco sia tornato centrale nel suo percorso: «Il teatro ti costringe alla verità», afferma. Un linguaggio che non ammette filtri né protezioni e che impone una presenza totale, sera dopo sera.

La dichiarazione trova riscontro nei progetti attualmente in cartellone. Tra questi spicca «60 notturno», spettacolo che privilegia un impianto essenziale e una recitazione esposta, lontana dalle dinamiche rassicuranti della serialità televisiva.

Un lavoro che mette al centro fragilità e tensioni interiori, chiedendo all’interprete un confronto diretto con il pubblico. Accanto a questo titolo prosegue il percorso teatrale legato a «Dietro l’obiettivo», produzione che affronta il tema dello sguardo e dell’identità attraverso una scrittura contemporanea.

Nell’intervista emerge anche la volontà di mantenere una netta separazione tra lavoro e vita privata, evitando una sovraesposizione che non aggiunge valore al percorso professionale.

Dopo le repliche romane di «60 notturno» in programma a febbraio, sono confermate tappe a Milano e Bologna tra marzo e aprile. A maggio è prevista una nuova produzione teatrale attualmente in fase di prove, mentre per l’autunno sono in valutazione progetti audiovisivi.

