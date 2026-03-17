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«È un sogno che si realizza» L'italiana Valentina Merli vince l'Oscar nella categoria live action short film

Covermedia

17.3.2026 - 13:00

Valentina Merli con Sebastien Cauchon
Valentina Merli con Sebastien Cauchon
Covermedia

La produttrice bolognese conquista Hollywood con il corto distopico «Two People Exchanging Saliva», premiato dall'Academy nella categoria live action short film.

Covermedia

17.03.2026, 13:00

17.03.2026, 13:44

Tra i premiati agli Academy Awards 2026 c’è anche un nome italiano: Valentina Merli.

Produttrice bolognese, è l’unica italiana salita sul palco grazie al cortometraggio «Two People Exchanging Saliva», vincitore dell’Oscar per il miglior cortometraggio live action. Un risultato arrivato al termine di un percorso costruito nel cinema indipendente internazionale, tra festival e produzioni europee.

Il film, scritto e diretto da Natalie Musteata e Alexandre Singh, è una satira distopica che immagina una società in cui le regole della quotidianità si ribaltano. Nei negozi si paga con schiaffi invece che con il denaro e un semplice bacio può diventare un gesto proibito, punito con la morte. In questo mondo paradossale nasce il legame tra una cliente infelice e una giovane commessa di un grande magazzino: una relazione che usa l’assurdo per raccontare desiderio, repressione e libertà.

Il progetto è nato all’interno della casa di produzione indipendente Misia Films, con base a Parigi, ed è cresciuto nel circuito dei festival internazionali prima di arrivare alla selezione dell’Academy. A sostenere il film anche figure di primo piano del cinema mondiale come Isabelle Huppert e Julianne Moore, coinvolte come produttrici esecutive.

Nell’intervista rilasciata a Leggo, la produttrice ha raccontato l’emozione del momento. «È un sogno e lo sto realizzando», spiega parlando della notte degli Oscar e del percorso che ha portato il cortometraggio dal circuito dei festival fino al palco più prestigioso del cinema mondiale.

Il premio segna una tappa importante per la carriera della produttrice, che negli ultimi anni ha sviluppato progetti tra Europa e Stati Uniti. Il successo del cortometraggio conferma ora il suo nome come unica italiana premiata agli Oscar 2026.

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