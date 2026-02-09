Valentino Rossi con Sergio Mattarella

Dal prologo olimpico al presente agonistico.

Covermedia Covermedia

Valentino Rossi resta una delle immagini dei Giochi di Milano-Cortina 2026: a Olimpiadi ormai avviate, la scena che torna non è una gara né una medaglia, ma un tram che attraversa la città con il presidente della Repubblica a bordo e una rivelazione lasciata per il finale.

Il nove volte campione del mondo appare lontano dai circuiti, inserito in un passaggio che sceglie la quotidianità al posto dello spettacolo. Il pilota di Tavullia, 46 anni, accompagna simbolicamente Sergio Mattarella lungo un tragitto urbano su uno storico tram Carrelli dell’ATM, uno dei segni più riconoscibili di Milano.

Il capo dello Stato viaggia tra i passeggeri senza formalismi, in un contesto volutamente semplice. Solo negli ultimi istanti emerge chi è alla guida del mezzo, fissando quell’episodio come una delle immagini più rappresentative di questi Giochi.

Una scelta narrativa che, secondo ricostruzioni concordanti della stampa nazionale e internazionale, risponde alla volontà di raccontare la città attraverso simboli civili e popolari.

A rendere la sequenza memorabile contribuisce anche un dettaglio diventato centrale nel racconto mediatico: Mattarella che si ferma a raccogliere un pupazzo caduto a una bambina prima di scendere dal tram. Un gesto minimo, capace di dare calore a un passaggio istituzionale.

Archiviata la parentesi olimpica, Rossi guarda avanti. Nel 2026 ha confermato che il suo impegno principale sarà il GT World Challenge Europe con Team WRT e BMW, a tempo pieno. Tra i prossimi appuntamenti di calendario, anche la 12 Ore di Bathurst (13-15 febbraio), round inaugurale dell’Intercontinental GT Challenge.