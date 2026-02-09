  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cerimonia d'apertura Valentino Rossi con Sergio Mattarella, ecco l'immagine simbolo di Milano-Cortina

Covermedia

9.2.2026 - 11:00

Valentino Rossi con Sergio Mattarella
Valentino Rossi con Sergio Mattarella

Dal prologo olimpico al presente agonistico.

Covermedia

09.02.2026, 11:00

09.02.2026, 11:10

Valentino Rossi resta una delle immagini dei Giochi di Milano-Cortina 2026: a Olimpiadi ormai avviate, la scena che torna non è una gara né una medaglia, ma un tram che attraversa la città con il presidente della Repubblica a bordo e una rivelazione lasciata per il finale.

Il nove volte campione del mondo appare lontano dai circuiti, inserito in un passaggio che sceglie la quotidianità al posto dello spettacolo. Il pilota di Tavullia, 46 anni, accompagna simbolicamente Sergio Mattarella lungo un tragitto urbano su uno storico tram Carrelli dell’ATM, uno dei segni più riconoscibili di Milano.

Il capo dello Stato viaggia tra i passeggeri senza formalismi, in un contesto volutamente semplice. Solo negli ultimi istanti emerge chi è alla guida del mezzo, fissando quell’episodio come una delle immagini più rappresentative di questi Giochi.

Una scelta narrativa che, secondo ricostruzioni concordanti della stampa nazionale e internazionale, risponde alla volontà di raccontare la città attraverso simboli civili e popolari.

A rendere la sequenza memorabile contribuisce anche un dettaglio diventato centrale nel racconto mediatico: Mattarella che si ferma a raccogliere un pupazzo caduto a una bambina prima di scendere dal tram. Un gesto minimo, capace di dare calore a un passaggio istituzionale.

Archiviata la parentesi olimpica, Rossi guarda avanti. Nel 2026 ha confermato che il suo impegno principale sarà il GT World Challenge Europe con Team WRT e BMW, a tempo pieno. Tra i prossimi appuntamenti di calendario, anche la 12 Ore di Bathurst (13-15 febbraio), round inaugurale dell’Intercontinental GT Challenge.

I più letti

Le elvetiche sulla caduta della Vonn: «Non l'ho vista, ma forse è meglio così»
Doppietta svizzera nella combinata! Von Allmen e Nef conquistano l'oro, Meillard e Odermatt l'argento
«Straziante» e «da incubo»: il dramma di Lindsey Vonn commuove il mondo dello sport
Michela Figini: «Non credo che la carriera di Lara Gut-Behrami sia finita»
Ora è possibile consultare le e-mail di Jeffrey Epstein... ed è agghiacciante

Curiosità sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi

Olimpiadi. Si accendono le luci su Milano Cortina: ecco la cerimonia d'apertura

OlimpiadiSi accendono le luci su Milano Cortina: ecco la cerimonia d'apertura

Polemica contro la RAI. Ghali censurato alle Olimpiadi? «Pace? Armonia? Non ho sentito nulla di tutto ciò»

Polemica contro la RAIGhali censurato alle Olimpiadi? «Pace? Armonia? Non ho sentito nulla di tutto ciò»

Olimpiadi Milano-Cortina. Mariah Carey incanta con un brano in italiano, ma sul web impazzano i video del testo sul gobbo

Olimpiadi Milano-CortinaMariah Carey incanta con un brano in italiano, ma sul web impazzano i video del testo sul gobbo

Altre notizie

Confessioni. Lewis Pullman racconta il disturbo ossessivo-compulsivo: «Non te ne liberi mai davvero»

ConfessioniLewis Pullman racconta il disturbo ossessivo-compulsivo: «Non te ne liberi mai davvero»

Serie TV. Francesca Chillemi in, Can Yaman out per la terza stagione di «Viola come il mare»

Serie TVFrancesca Chillemi in, Can Yaman out per la terza stagione di «Viola come il mare»

Ecco come. Rivelazione di Emanuele Filiberto sull'esilio dei Savoia: «Entrati molte volte in Italia»

Ecco comeRivelazione di Emanuele Filiberto sull'esilio dei Savoia: «Entrati molte volte in Italia»