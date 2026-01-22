Valentino Rossi denuncia la compagna del padre, Graziano si difende: «I soldi glieli ho dati io»

Denuncia e accuse di prelievi: esplode il caso nella famiglia di Valentino Rossi. Imago

La denuncia di Valentino Rossi contro la compagna del padre apre uno scontro pubblico che va oltre le carte giudiziarie, tra accuse di prelievi indebiti, smentite nette e rapporti familiari mai ricuciti.

Hai fretta? blue News riassume per te Valentino Rossi ha denunciato la compagna del padre, Ambra, accusandola di aver approfittato di una presunta condizione di vulnerabilità di Graziano Rossi per ottenere circa 200mila euro in dodici anni.

Graziano Rossi respinge ogni accusa, sostiene che il denaro sia stato dato volontariamente e invita a rivolgersi direttamente al figlio per chiarimenti.

Nel confronto emergono anche vecchie fratture familiari, con il padre che nega contatti con Valentino e Clara da vent'anni e smentisce il coinvolgimento di una precedente compagna. Mostra di più

Il caso scoppiato attorno alla denuncia presentata da Valentino Rossi contro Ambra, attuale compagna del padre Graziano, ha rapidamente assunto una dimensione pubblica.

Il campione di MotoGP contesta alla donna di aver presumibilmente approfittato di una situazione di vulnerabilità del padre per prelevare somme di denaro dal suo conto corrente.

Secondo quanto indicato nell'esposto, l'importo complessivo ammonterebbe a circa 200mila euro nell'arco di dodici anni, principalmente attraverso bonifici bancari.

«Ambra non ha sottratto soldi a nessuno»

Stando quanto dichiarato a «Dentro La Notizia», a prendere posizione è stato direttamente Graziano Rossi, che ha respinto con fermezza ogni accusa. Interpellato dai giornalisti, l'ex pilota ha invitato a rivolgersi al figlio per eventuali chiarimenti: «Bisogna che lo chieda a lui», ha affermato.

L'uomo ha poi negato che la sua compagna si sia appropriata indebitamente di denaro, sostenendo che ogni somma ricevuta fosse frutto di una sua scelta consapevole: «Ambra non ha sottratto soldi a nessuno. Non può essere che la mia compagna mi tolga dei soldi… che cosa siamo? Tutti i soldi che ha avuto glieli ho dati io volontariamente».

I rapporti in famiglia

Nel corso dell'intervista, Rossi senior ha affrontato anche il tema dei rapporti familiari, affermando di non aver più avuto contatti diretti con Valentino Rossi e con la figlia Clara da molti anni. «Valentino e Clara qui da me non sono mai venuti in circa vent'anni», ha dichiarato, precisando di non essere stato lui ad allontanarsi.

Un ulteriore elemento di contrasto riguarda Marisa, penultima compagna di Graziano. Secondo quanto riferito da Valentino, la donna avrebbe continuato a frequentare il padre, ma Graziano smentisce nettamente questa ricostruzione.

«Assolutamente no», ha detto, spiegando di aver sporto denuncia penale nei suoi confronti e ribadendo che non avrebbe potuto in alcun modo recarsi da lui.