  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cinema Valeria Bruni Tedeschi porta «Duse» a Venezia: l’attrice celebra l’anti-icona del teatro

Covermedia

5.9.2025 - 13:00

Valeria Bruni Tedeschi
Valeria Bruni Tedeschi

Il film di Pietro Marcello, in concorso a Venezia 82, riflette lo spirito dell'attrice attraverso una performance autentica e intima.

Covermedia

05.09.2025, 13:00

05.09.2025, 13:50

Valeria Bruni Tedeschi incanta Venezia con «Duse».

L’attrice è arrivata al Lido con il film di Pietro Marcello, in concorso alla 82ª Mostra del Cinema, e ad Adnkronos ha confidato: «Se Eleonora Duse fosse ancora viva, penso che sarebbe un’anti-icona».

Marcello ha chiarito che «non è un biopic, ma un’opera che cerca lo spirito della Duse», resa possibile solo grazie alla sua protagonista. Girare il film a Venezia, aggiunge, «era il mio sogno» e oggi «riconsegniamo il film alla Laguna».

Nel monologo scenico, la Duse appare fragile, lontana dalla retorica della diva, più vicina a un’umanità segnata da solitudine e sogni. Per questo oggi resta un’anti-icona, figura controcorrente che continua a parlare al presente.

Bruni Tedeschi racconta il legame nato con il personaggio: «Durante il viaggio ci si conosce e alla fine ci si scambia il numero di telefono… io sento di avere il numero di Eleonora Duse e di poter continuare a parlarle, almeno idealmente».

I più letti

Pescato uno squalo nutrice arancione, che si scopre poi essere in realtà albino
Il papà di Granit Xhaka: «Sono stato arrestato e torturato»
Piotr Szczerek è diventato il CEO più odiato al mondo, ecco perché
Turista taglia il filo spinato su un'alpe mettendo in pericolo il bestiame
Lo aveva promesso: ecco come Trump sta attuando la sua vendetta

Altre notizie

Fiction di Rai1. Diletta Leotta debutta in «Don Matteo 15»: ecco che ruolo avrà

Fiction di Rai1Diletta Leotta debutta in «Don Matteo 15»: ecco che ruolo avrà

Ecco chi se n'è andato. Un lutto colpisce la famiglia reale britannica: «Profonda tristezza»

Ecco chi se n'è andatoUn lutto colpisce la famiglia reale britannica: «Profonda tristezza»

Merito del sole o una parrucca?. Ecco le prime foto ufficiali della principessa Kate con il nuovo look biondo

Merito del sole o una parrucca?Ecco le prime foto ufficiali della principessa Kate con il nuovo look biondo