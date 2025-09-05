Valeria Bruni Tedeschi

Il film di Pietro Marcello, in concorso a Venezia 82, riflette lo spirito dell'attrice attraverso una performance autentica e intima.

Valeria Bruni Tedeschi incanta Venezia con «Duse».

L’attrice è arrivata al Lido con il film di Pietro Marcello, in concorso alla 82ª Mostra del Cinema, e ad Adnkronos ha confidato: «Se Eleonora Duse fosse ancora viva, penso che sarebbe un’anti-icona».

Marcello ha chiarito che «non è un biopic, ma un’opera che cerca lo spirito della Duse», resa possibile solo grazie alla sua protagonista. Girare il film a Venezia, aggiunge, «era il mio sogno» e oggi «riconsegniamo il film alla Laguna».

Nel monologo scenico, la Duse appare fragile, lontana dalla retorica della diva, più vicina a un’umanità segnata da solitudine e sogni. Per questo oggi resta un’anti-icona, figura controcorrente che continua a parlare al presente.

Bruni Tedeschi racconta il legame nato con il personaggio: «Durante il viaggio ci si conosce e alla fine ci si scambia il numero di telefono… io sento di avere il numero di Eleonora Duse e di poter continuare a parlarle, almeno idealmente».