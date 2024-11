L'attrice e regista ospite del programma di Francesca Fagnani nella puntata in onda su Rai2 martedì 26 novembre.

Amori, dolori e il tempo che passa: questi gli argomenti al centro dell'intervista di Valeria Golino a Belve.

Alle tante domande di Francesca Fagnani la Golino non si è sottratta, tranne a una. «Escluso il suo attuale compagno, chi è stato l'amore più importante della sua vita?», ha chiesto la giornalista.

«Ho paura che mentirei, quindi non le rispondo», la sua sincera risposta. «Perché le scoccia dire un nome?», ha insistito la Fagnani. «Esatto. Per una specie di affinità e simpatia con lei le sto dicendo un sacco di cose vere in questa intervista, non voglio dirle una bugia adesso e quindi preferisco non rispondere», ha spiegato la Golino.

«Scamarcio? Pensavo fosse l'uomo della mia vita»

Sulla dolorosa fine della relazione con Riccardo Scamarcio, l'attrice e regista ha ammesso: «Pensavo fosse l'uomo della mia vita». E quando la Fagnani le ha ricordato le parole di Scamarcio – «con Golino non finisce mai il vero amore» – lei ha commentato: «É un attore molto bravo», ma poi ha aggiunto «è una cosa bella da dire, lo ringrazio».

La Fagnani le ha chiesto poi quale sia stato il giorno più brutto della sua vita. «Il giorno in cui è morto mio papà» e «quando ho perso un bambino. Una delle cose più brutte che ho provato sia fisicamente che spiritualmente».

A Belve Valeria Golino ha ammesso inoltre: «Ho provato tante droghe, ma mai due volte di seguito. Non ho provato le droghe sceme, quelle pericolose. Le droghe psichedeliche sì, perché quelle non sono droghe sceme. Trovo che siano molto interessanti, però adesso alla mia età non lo farei più».

