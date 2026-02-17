  1. Clienti privati
Intervista Valeria Golino: «Non sono mai stata spensierata»

Covermedia

17.2.2026 - 16:30

Valeria Golino
Valeria Golino

L'attrice ripercorre scoliosi, «Rain Man» e il desiderio a 60 anni.

Covermedia

17.02.2026, 16:30

17.02.2026, 16:32

Valeria Golino compie sessant’anni e sceglie la franchezza.

In un’intervista a «Vanity Fair» torna sull’adolescenza segnata da due interventi per la scoliosi, tra gli 11 e i 14 anni: «Un’età in cui dovresti sentirti leggera». Di quel periodo conserva l’immagine di una «crisalide», più concentrata sul dolore e sulla postura che sulla scoperta del corpo, meno incline alla leggerezza dei coetanei.

Oggi è al cinema con «La Gioia» di Nicolangelo Gelormini, dove interpreta un’insegnante di francese di mezza età che si innamora di un suo studente. Un ruolo attraversato da solitudine ed eros, costruito – racconta – sottraendo ogni compiacimento estetico per restituire fragilità e zone d’ombra.

Resta inevitabile il richiamo a «Rain Man». Ospite di «Che tempo che fa», è stata accolta dalle note della colonna sonora del film: un riferimento che per anni l’ha infastidita, a fronte di una filmografia che supera i centocinquanta titoli, ma che oggi definisce con lucidità «un dono». Se un’opera conserva ancora una simile forza evocativa, ammette, significa che ha lasciato un segno reale.

Quanto all’amore, non è più totalizzante come in gioventù, ma neppure marginale: «Cambia forma».

Sul fronte professionale, Golino continua a dividersi tra set e regia. Oltre alla promozione di «La Gioia», è impegnata nello sviluppo di nuovi progetti autoriali e nella preparazione dei prossimi lavori cinematografici, confermando una traiettoria che la vede alternare interpretazione e direzione con la stessa intensità. Un’agenda fitta, che la tiene stabilmente tra Italia e produzioni internazionali.

