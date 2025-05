Valeria Marini ha festeggiato il compleanno. Keystone

Valeria Marini ha festeggiato i suoi 58 anni con una serata scintillante nel cuore di Roma, tra vip, lusso e momenti da vera diva.

Nicolò Forni fon

Hai fretta? blue News riassume per te Per festeggiare i suoi 58 anni, Valeria Marini ha organizzato un party scintillante nel cuore di Roma con ospiti vip e una torta a forma di stella.

L’evento, curato nei minimi dettagli da Antonello Lauretti e Federico Fashion Style, ha brillato per eleganza, stile e scenografia.

Tra cena gourmet, dj set e look da diva, la showgirl ha regalato ai presenti una serata indimenticabile all’insegna del glamour. Mostra di più

Quando si parla di feste scintillanti, Valeria Marini non è seconda a nessuno. Il 14 maggio, per celebrare i suoi 58 anni, la showgirl ha organizzato un party sfavillante nel centro di Roma, trasformando la serata in un evento da red carpet tra volti noti, abiti luccicanti e momenti sopra le righe.

La location scelta è stata il ristorante Alla Rampa, a due passi da Piazza di Spagna, che per l’occasione si è trasformato in una passerella glamour. Tra gli ospiti, tante stelle del mondo dello spettacolo - da Matilde Brandi a Pamela Prati - ma a catalizzare l’attenzione è stato il chirurgo dei vip Giacomo Urtis, apparso con un look rinnovato post-intervento.

Naturalmente non poteva mancare la torta scenografica: una millefoglie dorata firmata dalla storica pasticceria Cavalletti, a forma di stella, simbolo iconico della Marini.

Anna Pettinelli al compleanno di Valeria Marini pic.twitter.com/bjl4ybhqPp — Novella2000 Archive (@disagio_tv) May 15, 2025

Un evento impeccabile

Stando al portale «alfemminile.com» l'organizzazione dell'evento è stata impeccabile: Antonello Lauretti ha curato ogni dettaglio delle pubbliche relazioni, affiancato dalla creatività di Federico Fashion Style, che ha anche firmato l'hairstyle della festeggiata. L'allestimento scenografico, elegante e d’effetto, porta la firma di Stante Stigliano.

La serata è proseguita tra brindisi, una cena gourmet e tanta musica. Il dj set di Stefano Coco ha fatto scatenare gli ospiti fino a tarda notte, in un'atmosfera frizzante e festosa.

Valeria, raggiante e affettuosa con tutti, ha accolto gli invitati con il suo stile inconfondibile. Per l'occasione ha indossato un minidress in pizzo nero con scollatura all’americana e sandali argento: un look da vera diva.

Una notte indimenticabile, degna della regina del glamour.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.