A Valeria Marini piace fare i selfie (immagine d'archivio). Imago

Una foto ritoccata di Valeria Marini è diventata virale sui social, scatenando l’ironia degli utenti per l'effetto comico involontario causato dai filtri usati sul suo volto.

Hai fretta? blue News riassume per te Valeria Marini è finita di nuovo al centro delle polemiche per l'uso esagerato di filtri e ritocchi digitali sulle sue foto.

Uno scatto del 1° maggio è tornato virale perché il filtro usato per levigare il viso ha reso sfocata anche la mano del conduttore Alberto Matano, facendola sembrare «fusa» come in un quadro surrealista.

L'effetto involontariamente comico ha scatenato i social, tra battute e ironie sul volto «da bambola» della showgirl. Mostra di più

Valeria Marini è di nuovo al centro delle critiche per l'uso eccessivo di filtri e ritocchi digitali, un’accusa che le è già stata rivolta in passato per le sue foto spesso modificate in modo evidente con photoshop.

Questa volta a scatenare le polemiche è stata una sua immagine tornata virale nelle ultime ore, anche se in realtà lo scatto risale al 1° maggio.

Quel giorno, la showgirl aveva partecipato come ospite a una puntata de «La Vita in Diretta». A causare l'effetto comico, sottolineato da «Novella 2000», è stata la modifica applicata al suo viso per nascondere le rughe: il filtro è stato così pesante da alterare anche elementi vicini nello scatto.

Il dettaglio che ha fatto sorridere molti utenti riguarda la mano del conduttore Alberto Matano, posata accanto a Valeria: a causa del filtro applicato, appare così sfocata e deformata da sembrare mossa o tremolante.

L'ironia dei social

Il risultato ha scatenato l'ironia dei social: tra i tanti commenti, c'è chi ha scritto «Filtri stellari» (in riferimento al brano estivo della Marini).

Altri le hanno chiesto se avesse tagliato la faccia di Barbie per inserirla nel suo selfie oppure hanno paragonato la mano di Matano a quella del maggiordomo deformato del film Scary Movie 2.

L'immagine è stata condivisa su Instagram, contribuendo al rapido diffondersi dell'effetto comico online.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.