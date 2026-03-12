Valeria Marini

La showgirl Valeria Marini replica all'Adnkronos dopo la gag del comico a Sanremo e le scuse ironiche arrivate a «Che tempo che fa».

Una battuta televisiva continua a far discutere. La showgirl romana è tornata sull'episodio che ha coinvolto Nino Frassica durante il Festival di Sanremo 2026, quando il comico aveva ironizzato sulle sue labbra con una gag nello stile surreale che da anni caratterizza i suoi interventi televisivi.

Un momento nato come sketch, ma che la diretta interessata non ha apprezzato.

Intervistata dall'Adnkronos, la protagonista dello spettacolo italiano ha spiegato di aver ricevuto dall'attore siciliano messaggi privati di chiarimento, ma di ritenere insufficienti quelle scuse.

Il caso è tornato al centro dell'attenzione dopo l'intervento di Frassica a «Che tempo che fa», dove il comico ha tentato di chiudere la vicenda con una battuta: «Chiedo scusa a Valeria... Golino». Una gag che ha divertito parte del pubblico ma non la showgirl.

«Le scuse me le deve fare pubblicamente, ma faccia a faccia»

La quarantenne romana ha replicato con parole nette: «Io sono notoriamente una molto ironica. Se avesse fatto ridere sarei stata la prima a farlo».

Secondo quanto dichiarato nell'intervista, la battuta non sarebbe stata percepita come un semplice gioco televisivo ma come un gesto poco rispettoso, soprattutto considerando il rapporto professionale che lega i due da molti anni.

Nel racconto emerge anche un dettaglio personale: l'attrice ricorda di conoscere Frassica fin dagli inizi della propria carriera televisiva, circostanza che rende la vicenda ancora più sorprendente ai suoi occhi.

«È inutile che mi scriva in privato "ti voglio bene"», ha aggiunto. «A questo punto le scuse me le deve fare pubblicamente, ma faccia a faccia, magari nel corso di un programma televisivo».