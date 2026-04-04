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«Storie al bivio» Valeria Marini: «Pedro Sánchez è il mio uomo ideale. Gli ho scritto ieri»

Covermedia

4.4.2026 - 13:00

Valeria Marini
Valeria Marini

La showgirl racconta messaggi diretti con il premier spagnolo su scenari internazionali.

Covermedia

04.04.2026, 13:00

05.04.2026, 09:54

Valeria Marini scrive a Pedro Sánchez su Trump e Iran e lo definisce ideale.

La showgirl rilancia un episodio personale che intreccia sfera privata e attualità internazionale. Ospite del programma «Storie al bivio», il volto televisivo ha raccontato di aver contattato direttamente il presidente del governo spagnolo, spiegando di avergli scritto durante la notte affrontando temi legati alla politica globale.

Nel corso dell'intervista, la protagonista ha definito il leader iberico «il mio uomo ideale», aggiungendo: «Lo adoro, lo stimo. Ieri notte gli ho scritto a proposito di Trump e della guerra in Iran. È un uomo che ha coraggio», come dichiarato nel talk condotto da Monica Setta.

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Un passaggio che si inserisce in un contesto internazionale delicato, in cui il premier spagnolo ha assunto posizioni critiche rispetto alle strategie statunitensi sul Medio Oriente, chiedendo una de-escalation diplomatica e mantenendo una linea autonoma nel quadro europeo.

Il riferimento a questi equilibri, rilanciato in chiave personale dalla showgirl, trasforma il racconto in un incrocio tra gossip e politica, amplificando la portata mediatica della dichiarazione.

La puntata completa di «Storie al bivio» andrà in onda sabato 4 aprile su Rai 2 alle 15.20, con ulteriori dettagli sull'intervista.

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