Valeria Marini scoppia in lacrime in diretta: «Non sono un pezzo di carne, sono una persona»

Ospite a «La volta buona», Valeria Marini ha raccontato tra le lacrime quanto l'abbia ferita una battuta di Nino Frassica al Festival di Sanremo, spiegando di aspettare ancora delle scuse dal comico.

Hai fretta? blue News riassume per te Valeria Marini si è commossa a «La volta buona» parlando di una battuta di Nino Frassica durante il Festival di Sanremo che ha definito offensiva.

La showgirl sostiene di essere rimasta molto ferita e dice di aspettare ancora delle scuse pubbliche dal comico.

In studio l'emozione è stata tale che per un momento Marini si è alzata dalla poltrona, sembrando pronta a lasciare il programma. Mostra di più

Momenti di forte tensione nello studio de «La volta buona». Ospite della trasmissione, Valeria Marini ha commentato lo sketch di Nino Frassica andato in scena durante il Festival di Sanremo, spiegando di essersi sentita ferita da alcune battute.

Sul palco dell'Ariston, il comico aveva ironizzato sui celebri «baci stellari» della showgirl e aveva fatto anche un riferimento alle sue labbra. Un momento di comicità nello stile tipico dell’attore siciliano, che però Marini ha vissuto come un attacco personale.

Le lacrime in studio

Durante l'intervista, come riferito fra gli altri da «Leggo», la showgirl non è riuscita a trattenere l'emozione. «La battuta di Frassica è stata offensiva», ha detto con le lacrime agli occhi.

«Mi ha fatto arrabbiare e ci ho pianto molto. Gli ho scritto, ma non mi ha chiesto scusa. Ogni volta devono denigrare o disprezzare chi ha successo».

Marini ha poi ribadito di essere rimasta molto colpita da quanto accaduto: «Mi ha urtato tanto. Sto aspettando le scuse».

Il momento di tensione

La situazione si è fatta particolarmente intensa quando la showgirl si è alzata improvvisamente dalla poltrona, visibilmente scossa. «Vi saluto, scusate», ha detto, dando per qualche istante l'impressione di voler lasciare lo studio.

Poco dopo, però, Marini ha deciso di tornare a sedersi e di spiegare meglio il motivo della sua reazione. «Non mi va di emozionarmi… Frassica è una persona che adoro, ma ha fatto una battuta offensiva sul mio corpo», ha raccontato.

«Non mi ha chiesto scusa, almeno non pubblicamente. Non deve denigrarmi. Su un palcoscenico così importante ha fatto un'uscita sgradevole. Non sono un pezzo di carne, sono una persona».

La showgirl ha insistito soprattutto su un punto: l'assenza di scuse pubbliche. E ha chiuso il suo intervento ricordando uno dei suoi slogan più noti: «Con i "baci stellari" ho creato un motto».