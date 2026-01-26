Valeria Marini Covermedia

La showgirl conferma il progetto autobiografico in sviluppo.

La voce circolava da settimane, ora arriva la conferma diretta. Valeria Marini sta lavorando a una docu-serie sulla sua vita destinata a Netflix. A ufficializzarlo è stata la stessa showgirl, ospite del programma «Storie al bivio weekend» su Rai2, dove ha chiarito che il progetto è reale e già in fase di sviluppo.

«Stiamo lavorando a questa docu-serie», ha spiegato a Monica Setta, precisando che il racconto non si limiterà alla carriera pubblica, ma entrerà anche nella sfera privata. L’idea è quella di mostrare non solo la Valeria icona pop, ma anche il percorso personale, con successi, cadute e momenti meno noti. Una narrazione che, nelle intenzioni, dovrebbe restituire un ritratto completo e non patinato.

Secondo quanto riportato da più testate di settore, il progetto nasce dall’esigenza di raccontare una vita che ha attraversato decenni di televisione, tra grande esposizione mediatica e scelte personali spesso finite sotto i riflettori. Troveranno spazio anche temi delicati, come i rapporti sentimentali, le difficoltà vissute lontano dalle telecamere e il legame con la famiglia, compresa la madre Gianna Orrù, presenza centrale nel racconto.

I dettagli restano al momento riservati, ma la produzione si inserisce nel filone dei docu-racconti autobiografici che Netflix sta sviluppando negli ultimi anni, puntando su personaggi capaci di dividere, incuriosire e attirare il pubblico.