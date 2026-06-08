Valeria Marini

La showgirl racconta il momento in cui capì che qualcosa non andava e spiega perché decise comunque di arrivare all'altare.

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Valeria Marini sorprende Caterina Balivo con una confessione che riapre uno dei capitoli più discussi della sua vita.

La showgirl racconta di aver capito già prima delle nozze con Giovanni Cottone che qualcosa non andava, ma di aver scelto comunque di andare avanti.

Ospite de «La Volta Buona», la protagonista del matrimonio più mediatico del 2013 ha spiegato di aver iniziato a dubitare della relazione nei giorni precedenti al sì. Ripensando a quella vicenda, l'ha definita senza esitazioni «un matrimonio da incubo».

Il momento decisivo, secondo il suo racconto, arrivò durante l'addio al celibato dello sposo. Fu allora che iniziò a percepire segnali che oggi considera evidenti. Eppure non fermò le nozze. La cerimonia venne celebrata regolarmente il 5 maggio 2013 davanti a centinaia di invitati e alle telecamere.

Nel salotto di Caterina Balivo, la showgirl ha ricordato anche il ruolo della madre Gianna Orrù. La donna aveva espresso forti perplessità e aveva tentato di convincerla a non sposarsi. Un avvertimento che, col passare degli anni, Marini ha imparato a guardare con occhi diversi.

La sessantottenne ha poi usato parole molto dure nei confronti dell'ex marito. Ha dichiarato di essere stata «truffata» e «derubata» e di aver perso «quattro anni» della propria vita per risolvere le conseguenze di quella relazione. Si tratta di affermazioni rese dalla stessa showgirl nel corso dell'intervista.

Dopo appena pochi mesi, quel matrimonio entrò in una lunga fase di contenziosi e venne successivamente dichiarato nullo dalla Sacra Rota. Una vicenda che ha continuato ad accompagnarla per anni.