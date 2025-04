Valeria Marini svela i dettagli sulla frattura con la madre 87enne

Gianna Orrù (sinistra), madre di Valeria Marini (sinistra) in un'immagine scattata alcuni anni fa, prima che il rapporto s'incrinasse. IMAGO/ABACAPRESS

Valeria Marini ha condiviso nuovi dettagli sulla sua difficile relazione con la madre, Gianna Orrù, rivelando un episodio che ha segnato la loro separazione.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Durante un'intervista al «Corriere della Sera», Valeria Marini ha ammesso di essere stata forse troppo severa con la madre in una conversazione avvenuta nel settembre 2024, che ha portato a una rottura nei loro rapporti.

La showgirl ha ricordato che l'allontanamento è conciso con la perdita di circa 335'000 euro da parte della madre, in seguito a una truffa con i bitcoin.

L'episodio aveva gettato Gianna Orrù (madre della Marini) in uno stato di profonda prostrazione.

La sentenza relativa alla truffa è attesa per novembre.

La madre 87enne non ha ancora ripreso i contatti nemmeno con i suoi altri due figli, Claudia e Fabio.

L'ultimo tentativo di riconciliazione tra le due donne, avvenuto il 13 aprile a «Domenica In», con l'aiuto di Mara Venier, non ha avuto successo. Mostra di più

Valeria Marini, come riportato anche da «gossip.it», ha recentemente condiviso con «Il Corriere della Sera» dettagli inediti sulla sua complessa relazione con la madre, Gianna Orrù.

Durante l'intervista, la Marini ha ammesso di essere stata forse troppo severa con la madre in una conversazione avvenuta nel settembre 2024, che ha portato a una rottura nei loro rapporti.

Da allora, le due donne non hanno più avuto contatti significativi, e durante il Natale Gianna avrebbe pronunciato parole che Valeria ha definito «irripetibili».

Nessun successo neanche a Domenica In

La showgirl ha spiegato che il distacco è avvenuto contro la sua volontà, e un tentativo di riconciliazione avvenuto il 13 aprile a «Domenica In», con l'aiuto di Mara Venier, non ha avuto successo.

La madre 87enne non ha ancora ripreso i contatti nemmeno con i suoi altri due figli, Claudia e Fabio.

La truffa legata ai bitcoin e il distacco

La situazione è stata ulteriormente complicata da una truffa legata ai bitcoin, che ha causato a Gianna una perdita di circa 335'000 euro, gettandola in uno stato di profonda prostrazione.

La Marini ha ricordato che l'inizio del loro allontanamento è coinciso con questo evento, e la sentenza relativa alla truffa è attesa per novembre.

In seguito alla truffa, ha raccontato la figlia tempo fa a «Libero.it», la madre «è stata seduta in poltrona due anni. Era fragile, aveva perso le forze. Era caduta in depressione. Mamma ha impegnato i gioielli al monte dei pegni, poi fortunatamente li abbiamo recuperati. Ha vissuto per anni nella speranza che i soldi tornassero indietro».

Altri tentativi di riconciliazione falliti

La 87enne trascorre oggi le sue giornate a casa in compagnia di un cagnolino, Peppa, che la figlia le ha portato dalla Sicilia grazie all'associazione di Michela Vittoria Brambilla.

La stilista e donna di spettacolo ha rivelato che il tentativo di «cambiare registro» con la madre, avvenuto a settembre, è stato un momento cruciale. In quell'occasione ha infatti cercato di farle capire che anche lei era stata vittima di una truffa, ma senza reagire con conflitti nei confronti di altri.

Da quel momento le due non si sono più parlate. Non hanno trascorso insieme il Natale, e la mamma non ha contattato la figlia neanche dopo che quest'ultima è stata aggredita nell'androne del suo palazzo a Roma.

Alla domanda su quale episodio le abbia causato più dolore, Valeria Marini ha risposto che entrambi sono stati difficili, ma il Natale ha avuto un impatto particolare, poiché rappresenta per lei un momento sacro di famiglia.

Quel giorno, dopo un'ora di attesa, la madre le ha aperto la porta di casa sua e le ha rivolto parole «impronunciabili» che hanno confermato che non era ancora il momento per una riconciliazione.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.