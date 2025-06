Valeria Marini Covermedia

Nessun riferimento alla showgirl nel film Rai «Si fa noi», dedicato all'ex re del cinema.

Valeria Marini è fuori. Nel biopic Rai dedicato a Vittorio Cecchi Gori, la showgirl non compare, nemmeno sotto mentite spoglie.

Il regista Marco Risi ha scelto di non includerla nel racconto, preferendo concentrarsi su altri volti, altre storie, altri dolori.

Il film, dal titolo provvisorio «Si fa noi», ripercorre l'ascesa e la caduta del produttore che portò in Italia premi Oscar e scandali da prima pagina. Ma della Marini, figura pubblica e compagna di Cecchi Gori nei primi Duemila, nessuna traccia. Una scelta narrativa netta, che ha già fatto discutere.

Al contrario, pare sarà presente Rita Rusic, ex moglie ed ex partner d'affari, figura centrale nella vita del produttore. La sceneggiatura punta a un ritratto sobrio ma incisivo: dalle produzioni leggendarie come «Il Postino» e «La vita è bella», fino alla stagione nera tra arresti, processi e crollo economico.

Niente gossip, niente showgirl. Solo la parabola di un uomo che ha dominato il cinema italiano e ne ha pagato il prezzo. Un taglio forse necessario per restituire il Cecchi Gori meno raccontato: quello dietro le luci.