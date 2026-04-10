Il cantante italiano Valerio Scanu (foto d'archivio). IMAGO/Italy Photo Press

Nel podcast «No Lies» Valerio Scanu ripercorre le ragioni del distacco da Maria De Filippi. Oggi il cantante dice di non serbare rancore e auspica una riconciliazione con la regina di Mediaset.

Hai fretta? blue News riassume per te Valerio Scanu torna a parlare del litigio e della rottura dei rapporti con Maria De Filippi.

Dopo 10 anni dallo screzio il cantante sembra intenzionato a riappacificarsi: «Oggi non ho rancore».

La conduttrice di Mediaset accoglierà il ramoscello d'ulivo? Mostra di più

Valerio Scanu ritorna a parlare della fine del rapporto con Maria De Filippi e, a distanza di anni, tenta di riaprire il dialogo. «Oggi non ho rancore. Si potrebbe anche passare oltre».

Le parole, come cita «Leggo», sono affidate al podcast «No Lies», in cui il cantante ripercorre una delle vicende più discusse della TV italiana.

Il rapporto, ricorda il sito, nasce sotto i riflettori di «Amici», dove si era creato «un bellissimo legame», proseguito anche dopo il programma, come racconta Scanu.

Lo strappo del rapporto

La prima crepa arriva nel 2015, quando al cantante viene proposta la partecipazione a «L'Isola dei Famosi». Inizialmente era scettico: aveva paura che il reality potesse esporlo a dinamiche poco adatte alla sua immagine.

Ma a convincerlo è stata proprio la conduttrice, che lo ha rassicurato su un possibile ritorno al serale del talent show: «Mi sentivo in una botte di ferro».

La situazione è cambiata una volta che il reality si è concluso: infatti il ritorno nel talent non si concretizza e il rapporto si spezza.

La crepa diventa definitiva con la partecipazione di Scanu a «Ballando con le Stelle», in diretta concorrenza con il prime time del sabato sera di Mediaset.

«Mal consigliato, feci un comunicato stampa in cui la ringraziavo», racconta Scanu. In questo è però una frase a dare lo strappo finale: basta uno schiocco di dita di De Filippi «per trovarsi col cu*o per terra».

Verso una riconciliazione?

A distanza di un decennio, il tono del cantante è cambiato. Infatti non nega quanto sia successo, ma sceglie un atteggiamento più pacifico: «Non ho nessun rancore».

Scanu sembra dunque lasciare spazio a un confronto, che finora non è mai avvenuto. Adesso resta da vedere se De Filippi accoglierà il ramoscello d'ulivo.

Al momento, la conduttrice Mediaset non commenta la vicenda.