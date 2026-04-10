La prima crepa arriva nel 2015, quando al cantante viene proposta la partecipazione a «L'Isola dei Famosi». Inizialmente era scettico: aveva paura che il reality potesse esporlo a dinamiche poco adatte alla sua immagine.
Ma a convincerlo è stata proprio la conduttrice, che lo ha rassicurato su un possibile ritorno al serale del talent show: «Mi sentivo in una botte di ferro».
La situazione è cambiata una volta che il reality si è concluso: infatti il ritorno nel talent non si concretizza e il rapporto si spezza.
La crepa diventa definitiva con la partecipazione di Scanu a «Ballando con le Stelle», in diretta concorrenza con il prime time del sabato sera di Mediaset.
«Mal consigliato, feci un comunicato stampa in cui la ringraziavo», racconta Scanu. In questo è però una frase a dare lo strappo finale: basta uno schiocco di dita di De Filippi «per trovarsi col cu*o per terra».