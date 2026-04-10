  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dopo 10 anni Valerio Scanu sul litigio con Maria De Filippi: «Oggi non ho rancore. Si potrebbe anche passare oltre»

ai-scrape

10.4.2026 - 11:07

Il cantante italiano Valerio Scanu (foto d'archivio).
Il cantante italiano Valerio Scanu (foto d'archivio).
IMAGO/Italy Photo Press

Nel podcast «No Lies» Valerio Scanu ripercorre le ragioni del distacco da Maria De Filippi. Oggi il cantante dice di non serbare rancore e auspica una riconciliazione con la regina di Mediaset.

Alessia Moneghini

10.04.2026, 11:07

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Valerio Scanu torna a parlare del litigio e della rottura dei rapporti con Maria De Filippi.
  • Dopo 10 anni dallo screzio il cantante sembra intenzionato a riappacificarsi: «Oggi non ho rancore».
  • La conduttrice di Mediaset accoglierà il ramoscello d'ulivo?
Mostra di più

Valerio Scanu ritorna a parlare della fine del rapporto con Maria De Filippi e, a distanza di anni, tenta di riaprire il dialogo. «Oggi non ho rancore. Si potrebbe anche passare oltre».

Le parole, come cita «Leggo», sono affidate al podcast «No Lies», in cui il cantante ripercorre una delle vicende più discusse della TV italiana.

Il rapporto, ricorda il sito, nasce sotto i riflettori di «Amici», dove si era creato «un bellissimo legame», proseguito anche dopo il programma, come racconta Scanu.

Presto di nuovo in TV. Valerio Scanu allo scoperto: «Con Maria De Filippi ho sbagliato, ero giovane e arrabbiato»

Presto di nuovo in TVValerio Scanu allo scoperto: «Con Maria De Filippi ho sbagliato, ero giovane e arrabbiato»

Lo strappo del rapporto

La prima crepa arriva nel 2015, quando al cantante viene proposta la partecipazione a «L'Isola dei Famosi». Inizialmente era scettico: aveva paura che il reality potesse esporlo a dinamiche poco adatte alla sua immagine.

Ma a convincerlo è stata proprio la conduttrice, che lo ha rassicurato su un possibile ritorno al serale del talent show: «Mi sentivo in una botte di ferro».

La situazione è cambiata una volta che il reality si è concluso: infatti il ritorno nel talent non si concretizza e il rapporto si spezza.

La crepa diventa definitiva con la partecipazione di Scanu a «Ballando con le Stelle», in diretta concorrenza con il prime time del sabato sera di Mediaset.

«Mal consigliato, feci un comunicato stampa in cui la ringraziavo», racconta Scanu. In questo è però una frase a dare lo strappo finale: basta uno schiocco di dita di De Filippi «per trovarsi col cu*o per terra».

L'intervista. Valerio Scanu sulla lite con Maria De Filippi: «Vorrei tanto parlarle»

L'intervistaValerio Scanu sulla lite con Maria De Filippi: «Vorrei tanto parlarle»

Verso una riconciliazione?

A distanza di un decennio, il tono del cantante è cambiato. Infatti non nega quanto sia successo, ma sceglie un atteggiamento più pacifico: «Non ho nessun rancore».

Scanu sembra dunque lasciare spazio a un confronto, che finora non è mai avvenuto. Adesso resta da vedere se De Filippi accoglierà il ramoscello d'ulivo.

Al momento, la conduttrice Mediaset non commenta la vicenda.

I più letti

Un anziano perde la coincidenza delle FFS e finisce nel registro dei passeggeri «in nero»
Gossip finito, Jordan Bardella si mostra con fidanzata Maria Carolina di Borbone. Ecco chi è
Se il passaggio da Hormuz tornasse alla normalità, quando diminuirà il costo della benzina?
Crans-Montana: un indagato collabora con la giustizia
Vivian Wilson, figlia di Elon Musk rompe il silenzio: «Un'infanzia isolante e strana»

Altre notizie

Distanza insanabile. Vivian Wilson, figlia di Elon Musk rompe il silenzio: «Un'infanzia isolante e strana»

Distanza insanabileVivian Wilson, figlia di Elon Musk rompe il silenzio: «Un'infanzia isolante e strana»

Non solo cinema. Ambra Angiolini ufficializza la sua nuova fiamma su Instagram. Ecco chi è Pico Cibelli

Non solo cinemaAmbra Angiolini ufficializza la sua nuova fiamma su Instagram. Ecco chi è Pico Cibelli

Musica. Stati Uniti: è morto il pioniere dell'hip-hop Afrika Bambaataa

MusicaStati Uniti: è morto il pioniere dell'hip-hop Afrika Bambaataa