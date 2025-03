James Van Der Beek sta lottando contro un cancro al colon-retto. Keystone

James Van Der Beek, noto per il suo ruolo da protagonista in «Dawson's Creek», ha festeggiato il suo 48esimo compleanno condividendo con i fan la sua battaglia contro il cancro e il percorso di guarigione.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te L'attore ha raccontato come la diagnosi di cancro abbia stravolto la sua vita, costringendolo a ripensare alla propria identità e alle sue priorità.

Nonostante le difficoltà, Van Der Beek ha dichiarato di sentirsi meglio e in fase di recupero, grazie al supporto della sua famiglia.

Oltre a concentrarsi sulla salute, continua a lavorare e parteciperà allo speciale documentario «The Real Full Monty», dedicato alla prevenzione del cancro. Mostra di più

James Van Der Beek, celebre per il suo ruolo da protagonista nella serie TV «Dawson's Creek», ha recentemente celebrato il suo 48esimo compleanno. In questa occasione ha aperto il suo cuore ai fan, parlando delle sfide affrontate dopo la diagnosi di tumore al colon-retto, annunciata pubblicamente in novembre.

Attraverso un video su Instagram, l'attore ha condiviso le lezioni apprese durante questo difficile periodo e ha offerto uno sguardo sulla sua attuale condizione di salute.

Nel video, Van Der Beek ha iniziato con una riflessione profonda, ponendosi la domanda «Chi sono io?». Ha descritto come la malattia lo abbia costretto a confrontarsi con la mortalità, stravolgendo le sue priorità e il suo modo di vivere.

«Mi sono trovato faccia a faccia con la morte», ha confessato, spiegando come le sue precedenti definizioni di sé siano state messe in discussione. Non poteva più essere il marito e il padre presente che desiderava, né prendersi cura della sua casa come avrebbe voluto.

In fase di recupero

Nonostante le difficoltà, l'attore si è mostrato ottimista riguardo al suo percorso di guarigione. Ha dichiarato di sentirsi energico e di essere in via di recupero, promettendo di aggiornare i suoi fan quando sarà completamente fuori pericolo.

La sua famiglia è stata un pilastro fondamentale durante questo periodo, e Van Der Beek ha sottolineato l'importanza del loro supporto, raccontando di un viaggio speciale in Egitto con la moglie Kimberly e i loro sei figli.

Oltre a concentrarsi sulla sua salute e sulla famiglia, l'attore ha continuato a lavorare. È previsto che appaia in «The Real Full Monty», uno speciale che affronta il tema del cancro alla prostata, ai testicoli e al colon-retto.

«C'è motivo per essere ottimisti, io mi sento bene», ha affermato, dimostrando una determinazione incrollabile nel superare questa durissima sfida.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.