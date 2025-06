Van Hunt e Halle Berry

Il sì non è ancora arrivato. La risposta dell'attrice è ironica, ma piena di significato: «Sono stata sposata tre volte».

Covermedia Covermedia

Van Hunt ha chiesto ad Halle Berry di sposarlo. Il musicista lo ha raccontato con il sorriso durante un'intervista a «Today.com»: la proposta è sul tavolo, ma l'attrice non ha ancora detto sì.

«Ho fatto la proposta, ed è ancora lì, come potete vedere», ha detto Hunt, mentre Halle Berry sorrideva accanto a lui. «È là fuori, fluttua. Magari potete convincerla voi».

Il motivo del «forse» dell'attrice? Halle Berry ha risposto con sincerità: «Sono stata sposata tre volte. Van è stato sposato una sola. Non sentiamo di doverci sposare per validare il nostro amore, davvero non ne sentiamo il bisogno».

Tuttavia l'attrice non ha escluso un possibile, futuro matrimonio: «Penso che ci sposeremo, solo perché, tra tutte le persone che ho sposato, lui è quello che avrei dovuto sposare davvero. Sento che dovrei, che dovremmo farlo. Ma non perché dobbiamo, è qualcosa che vorremmo fare, come espressione del nostro legame».

La coppia è uscita allo scoperto nel settembre 2020. Halle Berry ha una figlia, avuta dall'ex compagno Gabriel Aubry, e un figlio, nato dal matrimonio con Olivier Martinez, con cui è stata sposata dal 2013 al 2016. In precedenza, l'attrice era stata sposata con il giocatore di baseball David Justice (1993-1997) e con il musicista Eric Benét (2001-2005).