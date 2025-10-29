  1. Clienti privati
Ecco con chi Vanessa Incontrada annuncia a sorpresa le nozze: «Mi sono innamorata di nuovo»

Covermedia

29.10.2025 - 11:00

Vanessa Incontrada
Vanessa Incontrada
IMAGO/Gruppo LiveMedia

L'attrice e conduttrice parla dell'amore vero e della scelta di dire sì dopo una storia intensa: «Non ci sono regole nell'amore».

,

Covermedia, Sara Matasci

29.10.2025, 11:00

29.10.2025, 12:19

Vanessa Incontrada apre il cuore e confessa: «Sì, ho deciso di sposarmi. Non perché bisogna, ma perché mi sono innamorata di nuovo».

Dopo anni di riflessione e un ritorno di fiamma dopo una lunga separazione, l'attrice e conduttrice ha scelto di lasciarsi guidare dal sentimento vero e maturo, scegliendo di celebrare le nozze con Rossano Laurini, con il quale sta da 16 anni, e con il quale ha un figlio.

Il «sì» si terrà in Toscana, terra che ama e in cui vive.

Parlando del nuovo capitolo della sua vita, Vanessa spiega che non è stata spinta da convenzioni: «Mi vedo in televisione come sono realmente e questo sì che mi diverte». Il matrimonio diventa così una celebrazione dell'amore riscoperto e della libertà di scegliere. «Non c'è un tempo in cui bisogna farlo – l'amore non ha regole», aggiunge.

Tra gli impegni attuali di Vanessa Incontrada spicca la partecipazione come protagonista nella nuova fiction di Mediaset intitolata «Erica», in corso di riprese a Piombino.

Inoltre è attesa sul palco teatrale con la commedia «Ti sposo ma non troppo», in calendario per fine 2025/inizio 2026.

