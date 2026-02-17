Vanessa Incontrada

Nozze con Rossano Laurini e ritorno in prima serata.

Covermedia Covermedia

Settembre sarà il mese del matrimonio per Vanessa Incontrada, che al «Corriere della Sera» ha confermato le nozze con Rossano Laurini, compagno storico e padre di suo figlio Isal.

Una decisione raccontata con naturalezza, senza effetti scenici e senza anticipazioni patinate: «Mi sposo a settembre. Sarà una cerimonia semplice, con poca gente», ha dichiarato, chiarendo fin da subito l’impronta dell’evento: intima, raccolta, lontana dall’esposizione mediatica che spesso accompagna le celebrazioni dei volti noti.

Le nozze si terranno in Toscana, regione alla quale è profondamente legata e dove la coppia ha costruito negli anni il proprio equilibrio familiare.

Dopo un percorso sentimentale segnato anche da momenti complessi e da una breve separazione, il matrimonio rappresenta un passo maturo, condiviso e consapevole. Nessuna ostentazione, pochi invitati selezionati tra amici e colleghi più stretti, atmosfera sobria: la scelta è coerente con il profilo riservato che negli ultimi anni l’attrice ha preferito mantenere sul piano privato.

Parallelamente, l’agenda professionale si prepara a una nuova stagione televisiva. È infatti attesa in prima serata con la serie crime «Erica», adattamento dei romanzi di Camilla Läckberg, dove interpreterà la protagonista Erica Falck. Il progetto è previsto nei palinsesti Mediaset della prossima stagione televisiva.

Settembre, dunque, non segnerà soltanto un nuovo capitolo personale, ma anche un ritorno al centro della scena televisiva, tra stabilità privata e nuove sfide professionali