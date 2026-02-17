  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Intervista Vanessa Incontrada conferma: «Mi sposerò a settembre»

Covermedia

17.2.2026 - 11:00

Vanessa Incontrada
Vanessa Incontrada

Nozze con Rossano Laurini e ritorno in prima serata.

Covermedia

17.02.2026, 11:00

17.02.2026, 11:05

Settembre sarà il mese del matrimonio per Vanessa Incontrada, che al «Corriere della Sera» ha confermato le nozze con Rossano Laurini, compagno storico e padre di suo figlio Isal.

Una decisione raccontata con naturalezza, senza effetti scenici e senza anticipazioni patinate: «Mi sposo a settembre. Sarà una cerimonia semplice, con poca gente», ha dichiarato, chiarendo fin da subito l’impronta dell’evento: intima, raccolta, lontana dall’esposizione mediatica che spesso accompagna le celebrazioni dei volti noti.

Le nozze si terranno in Toscana, regione alla quale è profondamente legata e dove la coppia ha costruito negli anni il proprio equilibrio familiare.

Dopo un percorso sentimentale segnato anche da momenti complessi e da una breve separazione, il matrimonio rappresenta un passo maturo, condiviso e consapevole. Nessuna ostentazione, pochi invitati selezionati tra amici e colleghi più stretti, atmosfera sobria: la scelta è coerente con il profilo riservato che negli ultimi anni l’attrice ha preferito mantenere sul piano privato.

Parallelamente, l’agenda professionale si prepara a una nuova stagione televisiva. È infatti attesa in prima serata con la serie crime «Erica», adattamento dei romanzi di Camilla Läckberg, dove interpreterà la protagonista Erica Falck. Il progetto è previsto nei palinsesti Mediaset della prossima stagione televisiva.

Settembre, dunque, non segnerà soltanto un nuovo capitolo personale, ma anche un ritorno al centro della scena televisiva, tra stabilità privata e nuove sfide professionali

I più letti

Brignone ha sciato fino all'oro con una paura mortale: «Ho rovinato la gamba e il ginocchio»
Ecco chi è James Mbaye, il nuovo amore della campionessa Federica Brignone
Padre e figlia discutono su Trump, poco dopo lei muore... è stato un incidente?
Stefano Gabbana mette in vendita il suo superyacht, ecco quanto costa
Atle Lie McGrath sul dramma in slalom e la fuga: «Credo di aver bisogno di aiuto»

Le ultime su Vanessa Incontrada

Ecco con chi. Vanessa Incontrada annuncia a sorpresa le nozze: «Mi sono innamorata di nuovo»

Ecco con chiVanessa Incontrada annuncia a sorpresa le nozze: «Mi sono innamorata di nuovo»

Insieme a Sanremo?. Carlo Conti punta su Vanessa Incontrada: «È il suo sogno»

Insieme a Sanremo?Carlo Conti punta su Vanessa Incontrada: «È il suo sogno»

Come sta oggi?. Vanessa Incontrada: «Ho superato un amore tossico, ora sono felice»

Come sta oggi?Vanessa Incontrada: «Ho superato un amore tossico, ora sono felice»

Altre notizie

«Regina d'Italia». Stefano Gabbana mette in vendita il suo superyacht, ecco quanto costa

«Regina d'Italia»Stefano Gabbana mette in vendita il suo superyacht, ecco quanto costa

Serie TV. Sabrina Ferilli torna in prima serata con «Gloria», più scandalosa che mai

Serie TVSabrina Ferilli torna in prima serata con «Gloria», più scandalosa che mai

A Vienna. 21enne sotto accusa per aver pianificato un attentato al concerto di Taylor Swift

A Vienna21enne sotto accusa per aver pianificato un attentato al concerto di Taylor Swift