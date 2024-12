Vanessa Kirby

La coppia, insieme da due anni, ha ufficializzato la relazione nel 2023 con un romantico post su Instagram.

Covermedia Covermedia

Vanessa Kirby, indimenticabile principessa Margaret nella serie «The Crown», e Paul Rabil, soprannominato «il LeBron del lacrosse», sono pronti a dire sì.

Una storia d'amore discreta ma intensa, culminata con la proposta di matrimonio dopo due anni insieme.

L'attrice britannica e l'icona del lacrosse, ex giocatore professionista dei Boston Cannons, si sono ufficialmente fidanzati, come riportato da Page Six. La relazione è iniziata nel 2022, quando i due sono stati avvistati mano nella mano passeggiando per New York.

Nel novembre 2023, i due hanno condiviso la loro felicità con un post su Instagram. Rabil ha accompagnato le foto con queste parole: «Dal momento in cui ci siamo incontrati a Des Moines, attraverso il mondo e ritorno, la vita è più bella, più piena di significato e di gioia con te».

Un mistero su come si siano conosciuti

I dettagli su come si siano conosciuti restano un mistero, poiché la coppia ha scelto di mantenere un basso profilo. Kirby, nota anche per i suoi ruoli in «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One» e «Pieces of a Woman», è attesa sul grande schermo nei panni di Sue Storm nel film «The Fantastic Four: First Steps», accanto a Pedro Pascal, star di «Gladiator II».

Paul Rabil, dopo essersi ritirato nel 2021, è ora impegnato nella promozione del lacrosse, lo sport che lo ha reso famoso. Con un matrimonio in vista e progetti ambiziosi, il 2024 si prospetta come un anno indimenticabile per la coppia.