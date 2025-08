Vanessa Scalera

Durante la conferenza Rai la scrittrice accusa l'attrice di ingratitudine. La replica: «Non voglio entrare nella tua polemica volgare».

Covermedia Covermedia

La quarta stagione di «Imma Tataranni» si apre con uno scontro inaspettato: non tra personaggi, ma tra la protagonista Vanessa Scalera e la scrittrice Mariolina Venezia, creatrice del personaggio.

Tutto accade durante la conferenza stampa Rai. La Venezia prende la parola e, con tono tagliente, commenta la mancata citazione ricevuta da Scalera a Sanremo: «Ringrazio Vanessa per la sua ingratitudine. È una donna libera... forse non è un caso che interpreti così bene Imma».

La Scalera non resta in silenzio. Prima si scusa: «Me ne sono semplicemente dimenticata, chiedo scusa». Poi risponde in modo netto: «Non voglio entrare nella tua polemica volgare. Ti ho nominata spesso nelle interviste. Io devo ringraziare chi mi ha scelta: la produzione e il regista. Non ti devo nulla».

Dietro il gelo che cala in sala, riaffiorano attriti antichi. Venezia, pur firmando i soggetti, da tempo lamenta un coinvolgimento marginale nella scrittura della serie. Il dissidio esplode ora, davanti a giornalisti e colleghi.

Massimiliano Gallo prova a smorzare, ma la frattura è evidente. «Imma Tataranni» è una donna che non si piega. E oggi, paradossalmente, è proprio l'attrice che la interpreta a incarnarne fino in fondo il carattere spigoloso. Anche fuori copione.