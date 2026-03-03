Vanessa Scalera

Dopo quattro stagioni della fiction di Rai 1, l'annuncio a Vanity Fair segna la fine di un ciclo televisivo di grande successo.

Covermedia Covermedia

Vanessa Scalera volta pagina. La protagonista di «Imma Tataranni – Sostituto procuratore» chiude un capitolo importante della propria carriera.

A «Vanity Fair» annuncia senza esitazioni: «La quinta stagione sarà l’ultima per me. È nell’ordine delle cose: quello che inizia finisce. Anche «Breaking Bad» è terminato dopo cinque stagioni. Chi sono io per superare «Breaking Bad»?».

Non è un addio amaro. È una scelta consapevole. «Negli ultimi sette anni ho amoreggiato con Imma. La lascio con un sorriso e con amore, non con amarezza. Mi ha dato tantissimo», spiega l’attrice, che grazie al magistrato lucano nato dalla penna di Mariolina Venezia ha superato stabilmente i quattro milioni di spettatori, diventando uno dei volti più forti della fiction italiana.

Il successo non basta a trattenere un’interprete che sente il bisogno di evolvere. «Ci siamo aiutate a vicenda. Imma mi ha insegnato a spingere sull’irruenza, su tratti del mio carattere che tenevo a bada. È stato divertente e liberatorio».

L’addio alla serie non significa rallentare. Scalera guarda avanti tra cinema e televisione e nel 2026 tornerà a teatro con «La sorella migliore», testo di Filippo Gili diretto da Francesco Frangipane, prodotto da Argot Produzioni e Infinito Teatro.

La tournée partirà da Roma, al Teatro Vascello dall’8 al 12 aprile 2026, per poi proseguire in diverse città italiane.