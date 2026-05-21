L'ex moglie del tycoonTumore al seno per Vanessa Trump: «Affronto tutto con forza e speranza»
Covermedia
21.5.2026 - 13:00
L'ex moglie di Donald Trump Jr rompe il silenzio sui social e ringrazia medici, famiglia e amici per il sostegno ricevuto dopo l'intervento dei giorni scorsi.
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21.05.2026, 13:00
21.05.2026, 14:00
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Vanessa Trump ha annunciato su Instagram la diagnosi di tumore al seno.
«Voglio condividere un aggiornamento personale sulla mia salute. Mi è stato diagnosticato un tumore al seno», ha scritto la 48enne, ex nuora del Presidente Donald Trump e madre di cinque figli.
«Resto concentrata e piena di speranza, circondata dall'amore e dal sostegno della mia famiglia, dei miei figli e delle persone a me più vicine», ha aggiunto, ringraziando anche le tante persone che le hanno scritto dopo la diagnosi.
«Significa molto più di quanto riesca a esprimere», ha scritto, chiedendo privacy mentre si concentra sulla «salute e sulla guarigione».
Tra i commenti anche quello di Ivanka Trump, che ha scritto all'ex cognata: «Prego per la tua forza e per una pronta guarigione. Ti voglio bene».
Vanessa Trump e Donald Trump Jr. hanno avuto cinque figli – Kai, Donald III, Tristan, Spencer e Chloe – durante il loro matrimonio durato 13 anni. La coppia si è separata nel 2018.
Negli ultimi mesi Vanessa Trump ha iniziato una relazione con Tiger Woods, resa pubblica nel febbraio 2025 dopo mesi lontano dai riflettori.
«L'amore è nell'aria e la vita è più bella con te al mio fianco», aveva scritto Woods su Instagram lo scorso anno. «Non vediamo l'ora di affrontare insieme il nostro viaggio nella vita».