Giusy Buscemi Covermedia

Riprese concluse a fine luglio, la seconda stagione è pronta a debuttare dopo la replica estiva.

Covermedia Covermedia

È ufficiale: Giusy Buscemi tornerà in autunno su Canale 5 nei panni del vicequestore Vanina Guarrasi.

Le riprese della seconda stagione di «Vanina - Un vicequestore a Catania» si sono concluse il 26 luglio in Sicilia, come confermato dalla produzione Palomar. La fiction, tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia, tornerà con quattro nuovi episodi tratti da «L'uomo del porto», «Il talento del cappellano», «La carrozza della santa» e «La banda dei carusi».

Confermati regia e cast: Davide Marengo e Riccardo Mosca dietro la macchina da presa, accanto a Giusy Buscemi ci saranno ancora Corrado Fortuna, Giorgio Marchesi, Dajana Roncione e Claudio Castrogiovanni.

Nel frattempo, Canale 5 ha trasmesso in replica la prima stagione: l'episodio «La salita dei saponari», andato in onda il 1° agosto, ha registrato 1.439.000 spettatori con uno share del 12,3 %, contro il 15,6 % ottenuto da Rai 1 con il film «Il diritto di contare».

L'ultimo episodio ha lasciato il pubblico in sospeso: Vanina ha scoperto il coinvolgimento della mafia e una nuova minaccia si profila all'orizzonte. «Vanina 2» si preannuncia più cupa e personale, con un'indagine che travalica il confine tra giustizia e vendetta.