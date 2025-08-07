  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Jass Fédéral
  3. Sudoku
  4. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Serie TV «Vanina 2» in arrivo su Canale 5: Giusy Buscemi torna in autunno

Covermedia

7.8.2025 - 13:00

Giusy Buscemi
Giusy Buscemi
Covermedia

Riprese concluse a fine luglio, la seconda stagione è pronta a debuttare dopo la replica estiva.

Covermedia

07.08.2025, 13:00

07.08.2025, 16:48

È ufficiale: Giusy Buscemi tornerà in autunno su Canale 5 nei panni del vicequestore Vanina Guarrasi.

Le riprese della seconda stagione di «Vanina - Un vicequestore a Catania» si sono concluse il 26 luglio in Sicilia, come confermato dalla produzione Palomar. La fiction, tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia, tornerà con quattro nuovi episodi tratti da «L'uomo del porto», «Il talento del cappellano», «La carrozza della santa» e «La banda dei carusi».

Confermati regia e cast: Davide Marengo e Riccardo Mosca dietro la macchina da presa, accanto a Giusy Buscemi ci saranno ancora Corrado Fortuna, Giorgio Marchesi, Dajana Roncione e Claudio Castrogiovanni.

Nel frattempo, Canale 5 ha trasmesso in replica la prima stagione: l'episodio «La salita dei saponari», andato in onda il 1° agosto, ha registrato 1.439.000 spettatori con uno share del 12,3 %, contro il 15,6 % ottenuto da Rai 1 con il film «Il diritto di contare».

L'ultimo episodio ha lasciato il pubblico in sospeso: Vanina ha scoperto il coinvolgimento della mafia e una nuova minaccia si profila all'orizzonte. «Vanina 2» si preannuncia più cupa e personale, con un'indagine che travalica il confine tra giustizia e vendetta.

I più letti

Pogacar e altri campioni si riempiono di cibo per pedalare sempre più veloci. Ecco com'è possibile
Oltre 10'000 hotel fanno causa a Booking.com, che potrebbe dover sborsare tanti milioni
Il figlio di Francesco Totti sembra aver già chiuso la carriera da calciatore, ecco cosa farà
Francis Ford Coppola dimesso dall'ospedale Tor Vergata
Trump gioca con la Svizzera: «Se non gli dai l'impressione di essere il capo, tira su un muro»

Altre notizie

Italia. Francis Ford Coppola dimesso dall'ospedale Tor Vergata

ItaliaFrancis Ford Coppola dimesso dall'ospedale Tor Vergata

L'attore napoletano si racconta. Fabio Balsamo: «Da clown di strada a volto dei The Jackal»

L'attore napoletano si raccontaFabio Balsamo: «Da clown di strada a volto dei The Jackal»

Una figura controversa. Aubrey Plaza sarà Heidi Fleiss: in arrivo il biopic sulla «madame di Hollywood»

Una figura controversaAubrey Plaza sarà Heidi Fleiss: in arrivo il biopic sulla «madame di Hollywood»