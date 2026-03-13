  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Canton Vaud David Getta aprirà il Venoge Festival di Penthaz

SDA

13.3.2026 - 12:06

David Guetta durante un recente concerto a Berlino.
David Guetta durante un recente concerto a Berlino.
Keystone

Il Venoge Festival di Penthaz, nel Canton Vaud – in programma dal 12 al 15 agosto – celebrerà la sua 30ma edizione con un ospite d'onore: lo star-dj David Guetta aprirà l'evento. Lo hanno comunicato oggi gli organizzatori.

Keystone-SDA

13.03.2026, 12:06

13.03.2026, 12:09

Il concerto – l'unico in Svizzera nell'ambito del «Monolith Tour» di David Guetta – si terrà sul grande palco del festival. La star mondiale dell'elettronica si esibirà martedì sera, 11 agosto, come headliner: si tratta di una serata aggiuntiva alla manifestazione. Si tratterà di un evento visivo di grande impatto: è previsto l'utilizzo di quasi 500 metri quadrati di schermi LED e circa 30 laser.

Alcuni giorni prima Guetta si esibirà in tre serate consecutive allo Stade de France di Parigi davanti a 80'000 spettatori.

Accogliere David Guetta per l'unico concerto svizzero del suo tour è un'occasione unica per rafforzare la notorietà del festival e celebrare in modo spettacolare la sua 30ma edizione, ha dichiarato il direttore dell'evento, Julien Finkbeiner, citato nella nota.

La scorsa estate il Venoge Festival aveva registrato un record di presenze con 50'000 persone.

I più letti

Marco Odermatt conquista il suo quinto Globo di Cristallo consecutivo
Trump: «Le canaglie iraniane hanno ucciso per anni, ora li uccido io» - «Colpita la portaerei USA Lincoln»
L'autore dell'incendio a Kerzers viveva in un camper, fra debiti e salute precaria
Michelle Hunziker ha trovato un nuovo amore? Ecco di chi si tratterebbe
Sfratto definitivo per Mickey Rourke dalla sua villa di Los Angeles

Altre notizie

Un aiuto particolare. Il racconto shock di Cristina D'Avena: «Le altre auto si sono fermate all'improvviso»

Un aiuto particolareIl racconto shock di Cristina D'Avena: «Le altre auto si sono fermate all'improvviso»

Adventure show. Costantino della Gherardesca: «A Pechino Express vinceranno i più secchioni»

Adventure showCostantino della Gherardesca: «A Pechino Express vinceranno i più secchioni»

Cinema. Sydney Sweeney protagonista di «The Custom of the Country»: «Un ruolo scritto per lei»

CinemaSydney Sweeney protagonista di «The Custom of the Country»: «Un ruolo scritto per lei»