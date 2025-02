La Lancia Delta appartenuta a Roberto Baggio Dal web

La vettura, donata dal «Divin Codino» all'associazione no profit «Stella di Cuori» nel 2009, è stata acquistata all'asta benefica su Catawiki per 230'000 euro, segnando un record per un acquirente italiano nel 2024.

Alla fine dello scorso anno era stata messa all'asta l'iconica Lancia Delta Integrale Evoluzione appartenuta a Roberto Baggio. E ora è stata venduta per una cifra record di 230'000 euro. Lo riportano, tra gli altri, «La Gazzetta dello Sport».

La vettura, presentata al salone auto e moto d'epoca di Bologna presso lo stand di Miki Biasion, è stata restaurata dai fratelli Parussini. Questo veicolo speciale fu commissionato dalla famiglia Agnelli per celebrare il Pallone d'Oro vinto dal celebre calciatore italiano nel 1993, e il suo colore giallo ginestra è stato scelto appositamente per l'occasione.

L'auto, conosciuta come la «regina dei rally» nella sua versione stradale, era stata donata dal «Divin Codino» all'associazione no profit Stella di Cuori nel 2009.

Il ricavato della vendita è stato interamente devoluto a progetti benefici, dimostrando l'impegno verso cause sociali. Questo evento ha segnato il prezzo più alto pagato da un italiano su Catawiki nel 2024, evidenziando l'interesse crescente per le auto youngtimer con un passato unico e certificato.

