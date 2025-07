La villa di Lucio Dalla sull'isola di San Nicola è stata venduta. Keystone

Un acquirente italiano ha comprato la villa sull'isola di San Nicola, nell'arcipelago delle Tremiti, deludendo i fan che speravano diventasse un museo dedicato al celebre artista.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te La villa di Lucio Dalla, situata sull'isola di San Nicola nell'arcipelago delle Tremiti, è stata venduta dopo oltre un anno sul mercato, con un prezzo iniziale di 1,3 milioni di euro.

L'acquirente della villa è un cittadino italiano e la proprietà di 290 mq comprende un parco di 1'600 mq, quattro camere da letto, una sala di registrazione e un ampio terrazzo.

La vendita ha suscitato polemiche tra i fan di Dalla, che speravano che la villa diventasse una casa-museo, ma gli eredi hanno scelto di venderla, suscitando delusione tra il pubblico. Mostra di più

Come ha riportato fra gli altri da «Il Fatto Quotidiano», la villa di Lucio Dalla, situata sull'isola di San Nicola nell'arcipelago delle Tremiti, è stata venduta.

Questo rifugio estivo, tanto amato dal cantante bolognese, è stato il luogo dove l'artista trascorreva le sue estati, alternandosi tra la casa e una barca attrezzata come studio di registrazione.

Le trattative per la vendita sono state condotte in modo riservato e, sebbene il prezzo finale non sia stato reso noto, la villa era stata inizialmente valutata 1,3 milioni di euro.

L'acquirente è un cittadino italiano, come confermato da Nicola Rinaldi, amministratore delegato della Guidobaldi Luxury Properties, parte del gruppo Toscano specializzato in immobili di lusso. Dopo oltre un anno sul mercato, la vendita è stata finalmente conclusa.

La proprietà, che si affaccia su Cala Matano, si estende su 290 mq ed è circondata da un parco di 1.600 mq. La villa si sviluppa su tre piani e comprende quattro camere da letto, ciascuna con bagno privato, un ampio terrazzo e una sala di registrazione, dove è stato creato l'album «Luna Matana» nel 2001.

La delusione dei fan

La vendita ha suscitato polemiche tra i fan di Dalla, che speravano che la villa potesse diventare una casa-museo. Tuttavia, gli eredi hanno scelto di procedere con la vendita. Molti hanno espresso delusione, vedendo in questa decisione un'opportunità persa per la cultura italiana.

Lucio Dalla ha scritto diverse canzoni ispirate dalle Isole Tremiti, tra cui «4 marzo 1943» e «Com'è profondo il mare». L'album «Luna Matana» è un tributo musicale all'arcipelago, un omaggio che riflette l'amore di Dalla per queste isole.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.