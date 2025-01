L'attrice svizzera Ursina Lardi è stata premiata alla Biennale Teatro di Venezia (foto d'archivio). Keystone

L'attrice svizzera Ursina Lardi, interprete e autrice di un teatro dal forte impegno politico, si è aggiudicata il Leone d'argento della Biennale Teatro 2025 di Venezia. Il Leone d'oro alla carriera è andato Elizabeth LeCompte, regista e fondatrice del Wooster Group.

SDA

«Radicalità ed empatia»: con queste parole l'attore americano Willem Dafoe, Direttore del settore Teatro, definisce la carriera dell'attrice grigionese cresciuta fra Valposchiavo e Engadina Alta, si legge sul sito della Biennale.

«Attrice dalla cifra sempre intensa, disponibile a mettersi in gioco, aderendo a piani registici di diversa prospettiva – recita la motivazione – Ursina Lardi sta connotando in chiave sempre più autorale la propria creatività d'attrice. In tutti i personaggi che ha affrontato – da Lulu di Wedekind alla Salomè di Einar Schleef, da Maria Braun di Fassbinder a Ljuba del Giardino cechoviano, a molti altri – Ursina Lardi ha avuto l'infinita grazia e la dolorosa consapevolezza di connotare di grande umanità ogni singola battuta, ogni sfumatura di testi, siano classici o contemporanei. Il suo stare in scena dà al suo corpo la forza di diventare non solo meccanismo teatrale assoluto, ma anche testimonianza e forse sfida, corpo politico per eccellenza».

«Nella collaborazione con il regista Milo Rau, in particolare, Ursina Lardi ha saputo rendere collettivo il proprio racconto individuale, assumendo su di sé, con dignità e lucidità, le contraddizioni dell'Occidente borghese e capitalista, quasi che l'attrice sia, ancora e sempre, incarnazione del proprio tempo», si legge ancora sul sito della Biennale.

La cerimonia di premiazione avrà luogo nel corso del 53esimo Festival Internazionale del Teatro. LeCompte riceverà il Leone domenica 1. giugno, Lardi verrà premiata sabato 14 giugno.

L'attrice grigionese sarà in scena in prima italiana a Venezia giovedì 12 giugno, con «Die Seherin» (La veggente), di cui è autrice insieme al regista teatrale svizzero Milo Rau, in replica venerdì 13 giugno.

Chi è Ursina Lardi

Nata nel 1970, oggi Ursina Lardi è tra le più note e versatili attrici svizzere. Dopo essersi diplomata alla Scuola magistrale di Coira nel 1992, si è trasferita a Berlino per studiare all'Accademia di arti drammatiche Ernst Busch.

Dal 2012 fa parte della compagnia stabile della Schaubühne di Berlino. Nel 2014 ha ricevuto il Premio del cinema svizzero nella categoria «Migliore interprete femminile» per il suo ruolo nel film «Traumland» (2013).

sifo