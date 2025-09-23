Le nozze segrete a Ischia di Venus Williams e il modello Andrea Preti

Venus Williams, 45 anni. KEYSTONE

Venus Williams e Andrea Preti si sono sposati in una cerimonia riservata a Ischia, scegliendo il Faro di Punta Imperatore come location esclusiva e vietando l'uso di telefoni per garantire la privacy.

Hai fretta? blue News riassume per te La tennista Venus Williams e il modello e attore Andrea Preti si sono sposati a Ischia, con una cerimonia ricercata e lontana dai riflettori.

I vari ospiti hanno dovuto firmare un accordo di non divulgazione di immagini.

Proibito l'uso di telefonini e camere fotografiche per tutti gli invitati.

Al ristorante Lisola, il menù è stato curato dallo chef stellato Nino Di Costanzo e dal pizzaiolo Ivano Veccia.

Le immagini dell'evento verranno pubblicate solo quando i due novelli sposi decideranno che è giunto il momento. Mostra di più

Un matrimonio da sogno si è svolto sull'isola di Ischia, dove Venus Williams, celebre tennista, e Andrea Preti, attore e modello, hanno celebrato le loro nozze il 20 settembre.

Come riportato dal magazine «Chi», la coppia ha optato per una cerimonia intima e riservata, lontana dai riflettori, confermando la loro preferenza per la discrezione.

La scelta della location è caduta sul suggestivo Faro di Punta Imperatore a Forio, un luogo che offre una vista mozzafiato sul Mediterraneo.

Gli invitati hanno dovuto affrontare una scalinata di 155 gradini in pietra per raggiungere il promontorio, ma lì sono stati accolti con pantofole di lusso, un dettaglio che ha aggiunto un tocco di eleganza e comfort all'evento.

Vietato l'uso di telefonini

Per garantire la massima riservatezza, agli ospiti è stato vietato l'uso di telefoni e macchine fotografiche, e tutti hanno firmato un accordo di non divulgazione. Questo ha permesso alla coppia di godere del loro giorno speciale senza preoccupazioni per fughe di immagini non autorizzate.

Dopo la cerimonia, la festa si è spostata al ristorante Lisola, rinomato per la sua eccellenza culinaria. Il menù, curato dallo chef stellato Nino Di Costanzo e dal pizzaiolo Ivano Veccia, ha deliziato gli ospiti con piatti che uniscono raffinatezza e tradizione campana.

Gli ospiti VIP

Tra gli invitati, molte celebrità del mondo dello sport e dello spettacolo, tra cui la sorella della sposa Serena Williams, Caroline Wozniacki, Elisa Di Francisca, Lisa Leslie, Michael Lockwood, Mattia Narducci e Carlos Fleming. La lista degli ospiti, sebbene esclusiva, ha mantenuto un tono di discrezione in linea con l'intero evento.

La storia d'amore tra la statunitense e l'italiano nato in Danimarca ha catturato l'attenzione del pubblico già a luglio, quando Venus ha ufficializzato la relazione. La coppia, apparentemente insolita, ha dimostrato una forte intesa e solidità, culminando in un matrimonio che riflette la loro filosofia di vita: esclusivo, romantico e lontano dai riflettori.

I fan attendono ora con impazienza le prime immagini ufficiali della cerimonia, che saranno condivise solo quando la coppia lo riterrà opportuno. Fino ad allora, Ischia rimane il custode di un evento che ha già assunto un'aura leggendaria.