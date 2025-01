Verissimo

Prima volta nel salotto di Silvia Toffanin per Guillermo Mariotto, reduce dalle polemiche di «Ballando con le Stelle».

Sabato 11 e domenica 12 gennaio primo weekend, ricco di ospiti e sorprese, dell'edizione 2025 di «Verissimo».

Sabato, alle ore 16:30, si parlerà della lunga carriera e della vita privata dell'attrice Anna Galiena. Silvia Toffanin intervisterà poi la ballerina Nicoletta Manni, étoile del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala di Milano.

Inoltre, la dolcezza di Anna Lou Castoldi, le belle novità in amore e la forza del nuotatore paralimpico Manuel Bortuzzo e un cantante dalla voce inconfondibile: Mal. In più si racconterà per la prima volta Max Laudadio, storico inviato di «Striscia la Notizia».

Domenica, alle ore 16, sarà ospite per la prima volta a «Verissimo», Guillermo Mariotto, reduce dalle polemiche di «Ballando con le Stelle». Silvia Toffanin accoglierà, con le loro storie ed emozioni: Sonia Bruganelli, Naike Rivelli, Ivana Spagna ed Eleonora Giorgi.

Infine, il racconto di Stephano e Matteo, la coppia vittima di una terribile aggressione omofoba avvenuta la notte di Capodanno a Roma e che ha scatenato, però, un'onda di solidarietà in tutta Italia.