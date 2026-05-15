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Nella seconda semifinale Veronica Fusaro dopo l'uscita all'Eurovision: «Fa un po' male, ma va bene così»

Philipp Dahm

15.5.2026

La cantante svizzera Veronica Fusaro durante la sua esibizione nella seconda semiginale dell'Eurovision Song Contest (ESC) a Vienna.
La cantante svizzera Veronica Fusaro durante la sua esibizione nella seconda semiginale dell'Eurovision Song Contest (ESC) a Vienna.
KEYSTONE

Nonostante abbia dato il massimo, alla fine non è bastato per qualificarsi alla finale dell'Eurovision Song Contest (ESC): ecco come Veronica Fusaro e il team Svizzera hanno commentato l'occasione persa.

Philipp Dahm

15.05.2026, 09:40

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Ecco come Veronica Fusaro e Yves Schifferle, capo della delegazione svizzera, hanno reagito al loro fallimento all'ESC.
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È «una grande delusione», ammette Veronica Fusaro, adesso che è chiaro che la Svizzera non parteciperà alla finale dell'ESC di sabato.

«Fa un po' male, ma ehi: va bene così», dice la cantante a Vienna, ma la nativa di Thun vuole guardare avanti: «Lo faccio perché amo la musica».

Sapeva di essere entrata in gara con una «grande canzone per l'Eurovision, ma non era destino», e promette: «Tornerò più forte».

Fusaro è «grata per il numero di persone che hanno riscoperto me e la mia musica», ha dichiarato inoltre alla SRF. «E se c'è una cosa che sono, è l'ambizione. Il mio sogno continua a vivere e non vedo l'ora di fare molti concerti in Europa quest'autunno!».

«Ha rappresentato la Svizzera con molta classe e personalità»

«Naturalmente ci sarebbe piaciuto raggiungere la finale. Allo stesso tempo, siamo molto orgogliosi di Veronica e della sua forte performance di stasera», afferma Yves Schifferle, capo della delegazione svizzera, commentando il risultato.

«Ha rappresentato la Svizzera con molta classe e personalità».

Gli ostacoli erano alti, rivela Schifferle: «L'Eurovision Song Contest è una competizione con uno standard incredibilmente alto e molti fattori che non possono sempre essere influenzati. A maggior ragione dobbiamo congratularci con tutti i concorrenti qualificati e rallegrarci dell'impressionante varietà musicale e delle forti performance di questa sera».

Ecco l'intervista completa a Veronica Fusaro (in tedesco):

Veronica Fusaro: «eine riesengrosee Enttäuschung»

Veronica Fusaro: «eine riesengrosee Enttäuschung»

Veronica Fusaro verpasst trotz starken Auftritts den Einzug ins ESC-Finale: «Es tut ein bisschen weh, aber hey: Das darf es auch», sagt die Sängerin in Wien, doch die Schweizerin will nach vorne schauen: «Ich mache das, weil ich Musik liebe.»

15.05.2026

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