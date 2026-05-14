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Musica Vienna: Veronica Fusaro non si qualifica per la finale dell'Eurovision Song Contest

SDA

14.5.2026 - 23:19

Ha dato il massimo, ma alla fine non è bastato per la finale: Veronica Fusaro durante la sua esibizione all'ESC di Vienna.
Ha dato il massimo, ma alla fine non è bastato per la finale: Veronica Fusaro durante la sua esibizione all'ESC di Vienna.
Keystone

La finale del 70° Eurovision Song Contest (ESC) si svolgerà senza la Svizzera. Veronica Fusaro è stata eliminata dalla competizione giovedì con il suo brano «Alice».

Keystone-SDA

14.05.2026, 23:19

14.05.2026, 23:32

Nel secondo atto dell'Eurovision Song Contest 2026 arrivano poche sorprese e molte conferme.

La seconda semifinale del concorso musicale europeo, andata in scena giovedì sera alla Wiener Stadthalle di Vienna, ha promosso gran parte dei favoriti annunciati alla vigilia, completando così il quadro della finale di sabato 16 maggio, dove sarà in gara anche l'Austria padrona di casa con Cosmó.

A staccare il pass per l'ultimo atto sono stati Albania, Australia, Bulgaria, Danimarca, Malta, Norvegia, Romania, Repubblica Ceca, Ucraina e Cipro.

Tra i nomi più attesi centrano l'obiettivo l'australiana Delta Goodrem con «Eclipse», la bulgara Dara con «Bangaranga» e il danese S›ren Torpegaard Lund con «F›r Vi Går Hjem».

Si fermano invece in semifinale Armenia, Azerbaigian, Lettonia, Lussemburgo e Svizzera.

Delusione in particolare per l'elvetica Veronica Fusaro, esclusa con «Alice», malgrado u'ottima performance.

Con la conclusione della seconda semifinale è ora definita la line-up completa della finale dell'Eurovision, in programma sabato sera nella capitale austriaca davanti a migliaia di spettatori e a un pubblico televisivo mondiale di milioni di persone.

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