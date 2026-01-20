  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dal 12 al 16 maggio a Vienna Veronica Fusaro rappresenterà la Svizzera all'Eurovision Song Contest 2026

ai-scrape

20.1.2026 - 11:19

La talentuosa artista di Thun parteciperà alla 70ma edizione del concorso canoro che si terrà a maggio a Vienna, con una canzone ancora da svelare.

Sara Matasci

20.01.2026, 11:19

20.01.2026, 12:16

Veronica Fusaro è stata selezionata per rappresentare la Svizzera all'Eurovision Song Contest 2026, che si svolgerà a Vienna dal 12 al 16 maggio. L'annuncio è stato fatto dalla «RSI» tramite un comunicato ufficiale.

Originaria di Thun, la 28enne è considerata una delle voci più promettenti del panorama pop svizzero. Con oltre 500 concerti alle spalle e partecipazioni a importanti festival sia in Svizzera che all'estero, l'ESC rappresenta per lei un'opportunità significativa.

«È un grande segno di fiducia», ha affermato, aggiungendo che intende utilizzare questa piattaforma per esprimere la sua musica in modo autentico.

La selezione della rappresentante svizzera è avvenuta attraverso diverse fasi, coinvolgendo una giuria internazionale composta da pubblico ed esperti del settore.

La canzone che Fusaro porterà sul palco dell'Eurovision sarà svelata l'11 marzo. .

I più letti

Stefano De Martino e quella foto con Emma Marrone: «Non posso che volerti bene»
Il giudice misura il cane in aula: condannata l'85enne che viaggiava in bus col barboncino
Kate accoglie le campionesse del mondo, William si sporca le mani in fattoria
85enne multata per aver portato il cane sul bus, oggi si difende da sola in tribunale
Odermatt risponde a McGrath: «C'è sempre una stanza libera per te la domenica di slalom»

Le ultime sull'Eurovision

Musica. Verso un grande tour live europeo per i 70 anni di Eurovision

MusicaVerso un grande tour live europeo per i 70 anni di Eurovision

Altri si aggiungeranno?. Israele può partecipare a Eurovision 2026, già 4 Paesi annunciano il boicottaggio

Altri si aggiungeranno?Israele può partecipare a Eurovision 2026, già 4 Paesi annunciano il boicottaggio

Eurovision Song Contest. Eurovision a Basilea: ascolti, social e streaming da record

Eurovision Song ContestEurovision a Basilea: ascolti, social e streaming da record

Altre notizie

Verso Sanremo. J-Ax a «Belve»: «Con Fedez il rapporto è ripartito»

Verso SanremoJ-Ax a «Belve»: «Con Fedez il rapporto è ripartito»

Intossicazione alimentare sul set. Ben Affleck e il retroscena di «Armageddon»

Intossicazione alimentare sul setBen Affleck e il retroscena di «Armageddon»

Lutto nella moda. Da piazza di Spagna a Parigi, passando per Gstaad, ecco i luoghi in cui ha vissuto Valentino

Lutto nella modaDa piazza di Spagna a Parigi, passando per Gstaad, ecco i luoghi in cui ha vissuto Valentino