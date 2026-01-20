La talentuosa artista di Thun parteciperà alla 70ma edizione del concorso canoro che si terrà a maggio a Vienna, con una canzone ancora da svelare.

Veronica Fusaro è stata selezionata per rappresentare la Svizzera all'Eurovision Song Contest 2026, che si svolgerà a Vienna dal 12 al 16 maggio. L'annuncio è stato fatto dalla «RSI» tramite un comunicato ufficiale.

Originaria di Thun, la 28enne è considerata una delle voci più promettenti del panorama pop svizzero. Con oltre 500 concerti alle spalle e partecipazioni a importanti festival sia in Svizzera che all'estero, l'ESC rappresenta per lei un'opportunità significativa.

«È un grande segno di fiducia», ha affermato, aggiungendo che intende utilizzare questa piattaforma per esprimere la sua musica in modo autentico.

La selezione della rappresentante svizzera è avvenuta attraverso diverse fasi, coinvolgendo una giuria internazionale composta da pubblico ed esperti del settore.

La canzone che Fusaro porterà sul palco dell'Eurovision sarà svelata l'11 marzo. .