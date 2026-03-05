Brooklyn Beckham. Keystone

Dopo settimane di tensioni familiari, David e Victoria Beckham hanno inviato un segnale pubblico al figlio Brooklyn con un messaggio di auguri sui social in occasione del suo 27esimo compleanno.

Hai fretta? blue News riassume per te Il rapporto tra David e Victoria Beckham e il figlio maggiore Brooklyn si sarebbe incrinato nelle ultime settimane, anche per tensioni legate alla moglie di lui, Nicola Peltz.

Brooklyn avrebbe criticato la famiglia sostenendo che per i Beckham l'immagine pubblica venga prima di tutto.

Nonostante i dissapori, i genitori hanno pubblicato sui social un messaggio di auguri per il suo 27esimo compleanno, senza ricevere per ora una risposta. Mostra di più

La famiglia Beckham torna al centro del gossip britannico. Da settimane si parla della rottura tra David e Victoria Beckham e il loro figlio maggiore Brooklyn, che avrebbe preso le distanze dai genitori dopo tensioni legate al rapporto con la moglie Nicola Peltz.

Secondo quanto riportato da diversi media nel Regno Unito, ripresi fra gli altri anche da «TGcom24», alla base della frattura ci sarebbero proprio i rapporti tra Nicola e la famiglia Beckham.

Il figlio avrebbe accusato in particolare la madre di essersi intromessa nella sua relazione, alimentando così un clima di forte tensione.

Il primogenito della coppia avrebbe inoltre espresso una critica piuttosto dura nei confronti dei genitori, sostenendo che per loro l'immagine pubblica venga prima di tutto.

«Il marchio Beckham viene prima di ogni cosa», avrebbe dichiarato in passato, scegliendo poi di prendere le distanze dalla famiglia.

Gli auguri social per il compleanno

Nonostante il momento delicato, David e Victoria hanno deciso di fare un gesto pubblico in occasione del 27esimo compleanno di Brooklyn, nato il 4 marzo 1999. Entrambi hanno pubblicato nelle storie di Instagram alcuni messaggi di auguri dedicati al figlio.

Tra le frasi condivise sui social compaiono parole semplici, ma affettuose come «ti vogliamo bene» e «ti amiamo tanto». I messaggi erano accompagnati da emoji a forma di cuore e da vecchie fotografie di famiglia che mostrano Brooklyn quando era bambino.

Per il momento, però, dal diretto interessato non è arrivata alcuna risposta pubblica. Non è nemmeno chiaro se abbia visto i post dei genitori: nelle settimane precedenti, infatti, Brooklyn aveva scelto di non seguirli più sui social.

Una coppia tra le più celebri dello showbiz

David Beckham e Victoria Adams sono da oltre 25 anni una delle coppie più note del mondo dello spettacolo.

I due si sono sposati nel 1999, quando lui era una delle stelle del Manchester United e lei faceva parte delle Spice Girls, all'epoca uno dei gruppi pop più famosi al mondo.

Il loro matrimonio attirò enorme attenzione mediatica e non mancarono dubbi sulla sua durata. Con il passare degli anni, però, la coppia ha dimostrato grande solidità. Oggi i Beckham sono ancora insieme e hanno costruito una famiglia numerosa.

Dalla loro unione sono nati quattro figli: Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper.

Rapporti distesi con gli altri figli

Se il rapporto con Brooklyn appare oggi complicato, con gli altri tre figli la situazione sembra molto più serena. Lo suggeriscono anche i contenuti che David e Victoria continuano a condividere sui social.

Di recente, ad esempio, il calciatore ha pubblicato alcune foto scattate in montagna insieme a Harper, mostrando un momento di complicità padre-figlia.

La vicenda legata a Brooklyn, invece, continua ad attirare grande attenzione mediatica. Proprio per questo il messaggio di auguri pubblicato dai genitori sui social viene letto da molti come un possibile tentativo - forse ancora timido - di riaprire il dialogo e avvicinarsi a una futura riconciliazione.