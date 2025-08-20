I Maneskin al completo in una immagine del 2023. IMAGO/Starface

La separazione temporanea della band italiana, che aveva avuto un grande successo anche a livello internazionale, ha avuto un impatto significativo non solo sui fan, ma anche sulle loro finanze. Victoria De Angelis ha ottenuto risultati migliori rispetto a Damiano David nella carriera solista.

La decisione dei Maneskin di intraprendere carriere soliste non sembra esser poi stata così buona. A capirlo sono state soprattutto le loro tasche, decisamente più vuote.

Le ripercussioni economiche sono state infatti significative. Nel 2023, prima della separazione, la Empire srl, che gestiva i diritti musicali della band, aveva un fatturato di 18,663 milioni di euro.

Mentre nel 2024, dopo che Damiano David e Victoria De Angelis hanno intrapreso strade separate, la società ha registrato una drastica riduzione degli incassi, scendendo a 8,5 milioni di euro, con una perdita di oltre 10 milioni.

E quindi, stando alla relazione di bilancio redatta dall'amministratore unico della società Alessandro De Angelis e riportata tra gli altri da «Leggo.it», i Maneskin hanno in previsione di riunirsi al più presto. Sarebbe infatti già in programma un loro ritorno insieme insieme sul palco nell'ultimo trimestre del 2025, con un tour programmato per il 2026.

Ma come sono state le carriere da solisti?

Analizzando le carriere soliste, Victoria De Angelis ha superato le aspettative. La sua società, la Davic srl, ha registrato un fatturato di 1.842.997 euro nel 2024, con un utile di 167.120 euro.

Al contrario, la Humans 23 srl di Damiano David ha ottenuto ricavi di 1.205.763 euro, con un guadagno di «soli» 15.283 euro, significativamente inferiore rispetto a quello della fondatrice del gruppo.

La notizia della reunion dei Maneskin è attesa con entusiasmo dai fan, che sperano di rivedere presto la band al completo.

La loro separazione temporanea ha dimostrato quanto sia forte il legame tra i membri e quanto sia atteso il loro ritorno sulla scena musicale.

