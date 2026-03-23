Verso un addio di peso nella giuria di X Factor 2026, ecco chi intende lasciare

I giudici di X Factor 2025: da sinistra Francesco Gabbani, Jack La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro IMAGO/Italy Photo Press

Il popolare talent show musicale di Sky, che andrà in onda da settembre, si appresta a vivere una stagione di cambiamenti. Achille Lauro avrebbe infatti preso la decisione di non rinnovare il suo impegno con il programma.

Hai fretta? blue News riassume per te Uno dei giudici più amati di X Factor sarebbe intenzionato ad abbandonare la sua sedia per la prossima edizione.

Si tratta di Achille Lauro che avrebbe preso la decisione di non rinnovare il suo impegno con il talent show di Sky.

La produzione aveva invece deciso di confermare l'intero cast, ossia - oltre a Lauro - Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani (subentrato a Manuel Agnelli). E Giorgia alla conduzione.

Al momento, però, le bocche rimangono cucite su chi potrebbe prendere il posto lasciato vacante dal cantante romano. Mostra di più

Il mondo di X Factor si prepara ad affrontare un cambiamento importante per la prossima stagione, che andrà in onda a settembre, anche se le registrazioni prenderanno il via già a giugno.

Secondo quanto riportato dal settimanale «Chi», in edicola da mercoledì 25 marzo, uno dei giudici più amati del talent show di Sky sarebbe intenzionato ad abbandonare la sua sedia.

Si tratta di Achille Lauro che, dopo l'esperienza nell'ultima edizione, avrebbe preso la decisione di non rinnovare il suo impegno con il programma.

La notizia giunge inaspettata: la produzione aveva infatti espresso la volontà di confermare l'intero cast dell'ultima stagione, ossia - oltre a Lauro - Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani, il quale era subentrato a Manuel Agnelli. E Giorgia alla conduzione del programma.

La partenza del cantante romano rappresenterebbe una perdita significativa per il programma, dato che ha portato un appeal particolare alla trasmissione.

Le mosse della produzione

Dietro le quinte la produzione sta lavorando su due fronti paralleli. Da un lato sta tentando un'opera di convincimento per provare a trattenere il giudice, mentre dall'altro sono già partiti i casting per individuare un possibile sostituto.

Al momento, però, le bocche rimangono cucite su chi potrebbe prendere il posto lasciato vacante.

Ciò che è certo è che la scelta dovrà ricadere su un personaggio in grado di garantire un impatto mediatico adeguato.