Enrico Papi imago/Matteo Gribaudi

Il famoso game show musicale condotto da Enrico Papi sta per tornare in televisione. Le registrazioni inizieranno presto, dato che i casting per i concorrenti sono già in corso. È inoltre possibile prenotarsi per partecipare come pubblico.

«Sarabanda», il celebre game show musicale condotto da Enrico Papi e che ha segnato un'epoca, è pronto a fare il suo ritorno in televisione. Lo riporta, tra gli altri, «Novella2000».

Tra gli anni '90 e i primi 2000, il programma ha appassionato milioni di spettatori grazie alla sua formula coinvolgente e ai concorrenti capaci di indovinare le canzoni con una sola nota.

Personaggi come l'Uomo Gatto, Coccinella e O' professore sono rimasti nella memoria collettiva e sono diventati dei veri e propri beniamini del pubblico.

Il formato originale in onda dal 1997 al 2004

«Sarabanda» ha debuttato l'8 settembre del 1997 e ha concluso la sua prima fase il 20 febbraio 2004. Successivamente, dal 14 marzo al 10 aprile 2005, è andata in onda una versione speciale chiamata «Super Sarabanda», che ha visto sfidarsi i campioni più rappresentativi.

Nel 2009, il programma è stato riproposto su Canale 5 con Teo Mammucari e Belén Rodríguez, mentre nel 2017 è tornato su Italia 1 con tre puntate speciali condotte nuovamente da Papi.

Registrazioni al via presto

Recentemente Gabriele Parpiglia aveva anticipato un ritorno del game show su un nuovo canale, il NOVE, con un nome diverso. Tuttavia, AgMedi ha confermato che «Sarabanda» manterrà il suo nome originale e tornerà su Italia 1, sempre con Enrico Papi alla conduzione.

Le registrazioni inizieranno presto, dato che i casting per i concorrenti sono già in corso. Inoltre, è possibile prenotarsi per partecipare come pubblico.

Il ritorno del programma promette di riportare in TV l'atmosfera unica che lo aveva caratterizzato, con qualche novità per adattarsi ai tempi moderni.

Gli appassionati possono quindi prepararsi a rivivere le emozioni di un tempo, con la speranza di vedere nuovi talenti emergere e conquistare il cuore degli spettatori.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.