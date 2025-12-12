Cillian Murphy

Il terzo capitolo della saga post-apocalittica prende forma: il progetto avanza mentre si definisce il futuro del personaggio di Jim e della nuova trilogia.

Covermedia Covermedia

Il terzo capitolo della nuova trilogia di «28 anni dopo» (28 Years Later) ha ottenuto il via libera alla produzione.

Cillian Murphy tornerà a interpretare il ruolo che lo ha reso celebre nel franchise.

La decisione arriva dopo le reazioni positive sui social al secondo film, «28 anni dopo: The Bone Temple» (28 Years Later: The Bone Temple), diffuso in anteprima questa settimana. Di conseguenza, gli executive di Sony hanno approvato il terzo capitolo, attualmente in scrittura da parte dello sceneggiatore Alex Garland.

Secondo Deadline, l'attore premio Oscar è in trattative per riprendere il ruolo di Jim, interpretato per la prima volta in «28 giorni dopo» (titolo originale: «28 Days Later», 2002).

Danny Boyle, regista di «28 giorni dopo» e del primo «28 anni dopo» (28 Years Later), ha più volte manifestato interesse a dirigere il nuovo episodio, anche se per ora non è stato ufficializzato alcun nome.

Durante la promozione di «28 anni dopo» (28 Years Later) lo scorso giugno, Boyle aveva rivelato che il personaggio di Jim sarebbe apparso brevemente in «The Bone Temple» e avrebbe avuto un ruolo centrale nel terzo film, qualora fosse stato approvato. Il regista ha spiegato che la scelta di riservare il suo arco narrativo all'ultimo capitolo serviva a garantire che l'intera trilogia venisse realizzata.

«È produttore esecutivo di questo film, e ovviamente siamo stati spudorati – con il suo consenso – nell'usare il suo nome per ottenere i finanziamenti», ha raccontato a IndieWire. «Abbiamo detto: «Accettate questo pacchetto narrativo, e alla fine incontrerete Cillian, e diventerà il suo film"».

In un'intervista a IGN, Boyle ha aggiunto che l'attore di «Peaky Blinders» e i suoi colleghi «sono pronti» in attesa dei fondi necessari a far partire il terzo capitolo, che lui «adorerebbe» dirigere.

Ospite del podcast Happy Sad Confused a settembre, Murphy aveva giocato con i fan sul futuro della saga: «Se tutti andranno a vedere il secondo, saremo in una buona posizione».

«28 anni dopo» (28 Years Later), con Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer e Alfie Williams, è uscito lo scorso giugno. Il film è stato girato consecutivamente con «The Bone Temple», diretto da Nia DaCosta («Candyman»). Quest'ultimo, con Ralph Fiennes, Jack O'Connell e Williams, arriverà nelle sale il 14 gennaio.