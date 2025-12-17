David Beckham & Victoria Beckham. Covermedia

La stilista conferma l'appellativo: ne parla in tv e sui social, celebrando l'onorificenza concessa dal re Carlo III.

Covermedia Covermedia

Da «Posh Spice» a Lady Beckham il passo è ufficiale: Victoria Beckham conferma il nuovo titolo dopo l'investitura del marito David, nominato cavaliere il 4 novembre e diventato Sir David Beckham.

Ospite di «What Happens Live with Andy Cohen», la stilista ha chiarito con semplicità come, per tradizione, il cavalierato coinvolga anche la consorte.

«Aiutami a fare chiarezza: tuo marito David Beckham è ora un cavaliere, quindi è Sir David Beckham», le ha detto Cohen. «Lo è», ha confermato lei. Alla domanda se questo significhi che lei debba essere chiamata Lady Victoria, la risposta è stata netta: «Sono Lady Beckham».

Il conduttore ha poi giocato con il celebre soprannome che accompagna Victoria dai tempi delle Spice Girls, chiedendole se potesse chiamarla «Lady Posh». «Ascolta, come vuoi tu», ha replicato lei sorridendo. «Quello che vuoi. Qualsiasi cosa per te».

David Beckham ha ricevuto il cavalierato per i suoi «servizi allo sport e alla beneficenza» durante una cerimonia tenutasi al castello di Windsor, dove l'onorificenza gli è stata conferita da re Carlo III.

All'annuncio ufficiale, Victoria aveva celebrato il marito sui social scrivendo: «Sei sempre stato il mio cavaliere dall'armatura scintillante, ma ora è ufficiale. Sir David Beckham. Che onore, non potrei essere più orgogliosa di te».

Dopo la cerimonia, la stilista ha condiviso un'immagine della coppia a Windsor Castle, accompagnandola con un messaggio personale dedicato alla lunga storia insieme e all'orgoglio per l'impegno del marito nel rappresentare il Regno Unito, dentro e fuori dal campo. Un tributo che si è chiuso con una dichiarazione d'affetto e ammirazione per l'uomo che definisce «gentile, umile, instancabile» e «un marito e padre straordinario».