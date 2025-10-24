  1. Clienti privati
Rivelazioni Victoria Beckham parla dei disturbi alimentari: «È stato un periodo triste»

Covermedia

24.10.2025 - 11:00

Harper & Victoria Beckham
Harper & Victoria Beckham

 Nel nuovo documentario targato Netflix, la stilista ed ex Spice Girl sottolinea l'importanza di rompere il silenzio su un tema troppo spesso taciuto.

Covermedia

24.10.2025, 11:00

24.10.2025, 11:14

 Victoria Beckham ha scelto di affrontare senza filtri un capitolo doloroso della sua vita, raccontando nel suo documentario Netflix la lunga lotta contro i disturbi alimentari.

Prima che il mondo vedesse il suo racconto, però, ha deciso di parlarne direttamente con Harper, la figlia di 14 anni.

In un'intervista esclusiva a Vogue Germania, Victoria ha parlato con sincerità della sua esperienza, raccontando quanto sia stato difficile crescere sotto la luce dei riflettori.

«È stato un periodo triste, solitario, logorante», ha rivelato, aggiungendo che si sentiva spesso emotivamente distante da se stessa.

L'ex Spice Girl ha voluto spiegare a Harper, prima della premiere del documentario, che il suo racconto sarebbe stato difficile.

«Non avevo visto il montaggio finale e volevo che fosse preparata, che capisse il motivo di certe parole», ha spiegato, enfatizzando l'importanza di parlare apertamente dei disturbi alimentari, un tema che troppo spesso resta in ombra.

«Se la mia esperienza può dare a una sola persona il coraggio di parlare, di sentirsi meno sola, allora è valsa la pena».

