Victoria Beckham

La stilista rivela per la prima volta i retroscena del suo disturbo alimentare, nato nell'adolescenza e aggravato dalla fama delle Spice Girls.

Victoria Beckham rompe il silenzio su uno dei capitoli più dolorosi della sua vita.

Nella nuova docuserie Netflix «Victoria Beckham», la designer 51enne racconta il lungo percorso con un disturbo alimentare iniziato durante l'adolescenza, quando ottenne un posto in una prestigiosa scuola di teatro.

«Non assomigliavo alle altre ragazze», spiega. «È lì che ho cominciato a ricevere tante critiche sul mio aspetto e sul mio peso». Un'esperienza che avrebbe segnato per sempre il suo rapporto con il corpo e l'autostima.

Victoria racconta di aver nascosto tutto alla famiglia: «Quando soffri di un disturbo alimentare diventi bravissima a mentire. Non sono mai stata onesta con i miei genitori».

Una verità taciuta per anni, che solo oggi riesce a condividere pubblicamente: «Non ne ho mai parlato prima, ma ti segna davvero. Quando ti dicono continuamente che non sei abbastanza, è qualcosa che ti resta dentro per tutta la vita».

La pressione è esplosa con la fama planetaria delle Spice Girls. «Ho iniziato a dubitare di me stessa, non mi piacevo più. Guardandomi allo specchio non capivo cosa vedevo. Ero grassa? Ero magra? Non lo so. Perdi ogni senso della realtà».

Poi la frase che dà il titolo all'episodio: «Sono stata tutto, da Porky Posh a Skinny Posh. È tanto da sopportare».