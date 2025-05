Victoria Beckham

Un periodo complicato per l'ex Spice Girls e il marito David Beckham.

Covermedia Covermedia

Nuova faida familiare per i Beckham.

Secondo quanto riportano media americani, Victoria Beckham starebbe vivendo il suo «peggior incubo» dopo la rottura con il figlio maggiore Brooklyn.

Posh Spice, 51 anni, è stata coinvolta in un grosso dramma familiare che ha messo in ombra il 50° compleanno di David Beckham dopo che il primogenito della coppia e sua moglie, Nicola Peltz, hanno saltato i festeggiamenti dell'ex calciatore.

Di conseguenza, la stilista ha dovuto affrontare «notti insonni», soprattutto dopo che lei e il marito hanno lavorato duramente per ricostruire i rapporti con la nuora in seguito ad un'altra faida risalente al 2022.

«Questo è il peggior incubo di Victoria. Il pensiero che uno dei suoi figli litighi le toglie il sonno», ha detto una fonte al Sun, che ha poi aggiunto: «È stato difficile con Brooklyn da quando ha incontrato Nicola, e non si può negare che ci sia stato un litigio in famiglia a causa del loro matrimonio. Ma Victoria e David hanno lavorato duramente per rimettere le cose in carreggiata, quindi questo è un duro colpo».

Brooklyn non si è presentato a nessuna delle feste di compleanno del padre, che hanno visto la partecipazione di numerose star sia a Miami che a Londra.

Sebbene il nocciolo della faida non sia ancora stato confermato, pare che il figlio maggiore dei Beckham sia in lotta con il fratello minore , Romeo, a causa della sua nuova fidanzata, la modella Kim Turnbull, che in passato ha avuto un flirt con Brooklyn.

Quest'ultimo non si è presentato neppure alla sfilata di moda di Victoria a Parigi a marzo, dove era invece presente il resto della famiglia.