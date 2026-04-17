  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Faida famigliare Victoria Beckham sul figlio Brooklyn: «Abbiamo sempre protetto i nostri figli»

Covermedia

17.4.2026 - 09:50

Victoria Beckham
Victoria Beckham
covermedia

La stilista interviene sulla frattura familiare e difende il suo ruolo di madre.

Covermedia

17.04.2026, 09:50

17.04.2026, 09:54

Victoria Beckham affronta la distanza dal primogenito Brooklyn Beckham dopo mesi di accuse pubbliche.

Intervistata dal Wall Street Journal, la stilista evita di citare il figlio per nome, ma difende con fermezza il ruolo genitoriale condiviso con il marito David Beckham.

«Abbiamo sempre amato moltissimo i nostri figli», ha dichiarato. «Abbiamo cercato di essere i migliori genitori possibili. Viviamo sotto i riflettori da più di trent'anni e tutto ciò che abbiamo fatto è stato proteggere e amare i nostri figli. È tutto quello che voglio dire».

Le sue parole arrivano dopo il duro sfogo social di Brooklyn, 27 anni, che a gennaio ha confermato la rottura con la famiglia accusando i genitori di voler controllare la sua vita e ostacolare il rapporto con la moglie, Nicola Peltz.

Nel messaggio, il giovane – che vive negli Stati Uniti – ha escluso una possibile riconciliazione e sostenuto di essere stato spinto a cedere i diritti sul proprio nome, raccontando anche episodi familiari controversi.

Victoria Beckham, 51 anni, non entra nel merito delle accuse e ribadisce il proprio punto di vista, sottolineando come le polemiche non abbiano inciso sulle sue attività professionali.

«Alla fine le persone comprano i miei prodotti perché sono validi», ha spiegato. «Non credo acquistino il mio eyeliner solo perché porto il mio nome».

Alla domanda su eventuali sensi di colpa legati all'esposizione mediatica della famiglia, la risposta resta misurata: «Non parlerei di colpa. Piuttosto, ricordo quanto sia stato difficile per i miei genitori adattarsi quando improvvisamente si sono trovati i paparazzi fuori casa. Abbiamo coinvolto le nostre famiglie in questo percorso».

Victoria e David Beckham, sposati dal 1999, hanno altri tre figli: Romeo, 23 anni, Cruz, 21, e Harper, 14.

I più letti

Rocío Muñoz Morales riparte dopo Raoul Bova: «Non ho mai avuto rabbia»
Paola Perego: «Il cancro mi ha cambiata» e conferma la distanza da Simona Ventura
Una giovane dopo un rapporto in una toilette di Basilea: «Pensavo non ne sarei uscita viva»
La corrente atlantica potrebbe collassare prima del previsto, con conseguenze fatali per l'Europa
Laila Hasanovic ha fatto colpo, Elena Santarelli: «Ecco perché è la ragazza perfetta per Sinner»

Altre notizie

Cinema documentario. Il festival Visions du Réel si apre oggi sullo sfondo di mutazioni

Cinema documentarioIl festival Visions du Réel si apre oggi sullo sfondo di mutazioni

Nuova fase. Rocío Muñoz Morales riparte dopo Raoul Bova: «Non ho mai avuto rabbia»

Nuova faseRocío Muñoz Morales riparte dopo Raoul Bova: «Non ho mai avuto rabbia»

Hollywood. Reese Witherspoon lancia l'allarme sull'IA: «È il momento di non restare indietro»

HollywoodReese Witherspoon lancia l'allarme sull'IA: «È il momento di non restare indietro»