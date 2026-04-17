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La stilista interviene sulla frattura familiare e difende il suo ruolo di madre.

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Victoria Beckham affronta la distanza dal primogenito Brooklyn Beckham dopo mesi di accuse pubbliche.

Intervistata dal Wall Street Journal, la stilista evita di citare il figlio per nome, ma difende con fermezza il ruolo genitoriale condiviso con il marito David Beckham.

«Abbiamo sempre amato moltissimo i nostri figli», ha dichiarato. «Abbiamo cercato di essere i migliori genitori possibili. Viviamo sotto i riflettori da più di trent'anni e tutto ciò che abbiamo fatto è stato proteggere e amare i nostri figli. È tutto quello che voglio dire».

Le sue parole arrivano dopo il duro sfogo social di Brooklyn, 27 anni, che a gennaio ha confermato la rottura con la famiglia accusando i genitori di voler controllare la sua vita e ostacolare il rapporto con la moglie, Nicola Peltz.

Nel messaggio, il giovane – che vive negli Stati Uniti – ha escluso una possibile riconciliazione e sostenuto di essere stato spinto a cedere i diritti sul proprio nome, raccontando anche episodi familiari controversi.

Victoria Beckham, 51 anni, non entra nel merito delle accuse e ribadisce il proprio punto di vista, sottolineando come le polemiche non abbiano inciso sulle sue attività professionali.

«Alla fine le persone comprano i miei prodotti perché sono validi», ha spiegato. «Non credo acquistino il mio eyeliner solo perché porto il mio nome».

Alla domanda su eventuali sensi di colpa legati all'esposizione mediatica della famiglia, la risposta resta misurata: «Non parlerei di colpa. Piuttosto, ricordo quanto sia stato difficile per i miei genitori adattarsi quando improvvisamente si sono trovati i paparazzi fuori casa. Abbiamo coinvolto le nostre famiglie in questo percorso».

Victoria e David Beckham, sposati dal 1999, hanno altri tre figli: Romeo, 23 anni, Cruz, 21, e Harper, 14.