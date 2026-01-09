  1. Clienti privati
Spettacolo Victoria Cabello rilancia le interviste con «Fuori di Cabello»

Covermedia

9.1.2026 - 16:30

Victoria Cabello
Victoria Cabello

Il vodcast punta su domande dirette e conversazioni fuori copione.

Covermedia

09.01.2026, 16:30

Victoria Cabello torna a fare domande scomode.

Con «Fuori di Cabello», il nuovo vodcast ideato, scritto e condotto dalla conduttrice, prende forma uno spazio di conversazione libera e senza filtri, costruito per superare i meccanismi dell'intervista tradizionale. Il format alterna ritmo e ironia, puntando su domande capaci di spiazzare e portare gli ospiti fuori dalla comfort zone. Un ritorno alla parola e al confronto diretto, lontano dai rituali dell'intervista promozionale, con un formato che alterna ritmo, ironia e spiazzamento.

Ogni puntata è costruita come un percorso a tappe, spesso sotto forma di test a risposta multipla, in cui gli ospiti sono chiamati a scegliere, esporsi e raccontarsi. Le domande non cercano l'effetto scandalo, ma mirano a scardinare le risposte automatiche, portando alla luce contraddizioni, dubbi e lati meno noti delle storie personali e professionali.

Tra i primi protagonisti del vodcast figurano Alessandro Borghese, Emma Marrone, Federica Pellegrini, Diletta Leotta ed Enzo Miccio, volti diversi per esperienze e linguaggi, accomunati dalla disponibilità a mettersi in gioco. Le conversazioni attraversano temi come carriera e cambi di rotta, successo e fallimento, rapporto con la notorietà, identità pubblica e privata, paure, ambizioni e piccoli imbarazzi quotidiani.

Con «Fuori di Cabello», la conduttrice riafferma uno stile riconoscibile, costruito negli anni tra televisione e nuovi linguaggi, e trova nel formato digitale uno spazio più agile e contemporaneo. Il vodcast proseguirà con uscite settimanali, affiancandosi agli altri progetti editoriali che accompagneranno il suo percorso nel corso dell'anno.

I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.

13.07.2022

La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.

02.05.2023

Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?

24.07.2022

