Victoria Cabello rilancia le interviste con «Fuori di Cabello»
9.1.2026 - 16:30
Il vodcast punta su domande dirette e conversazioni fuori copione.
09.01.2026, 16:30
Victoria Cabello torna a fare domande scomode.
Con «Fuori di Cabello», il nuovo vodcast ideato, scritto e condotto dalla conduttrice, prende forma uno spazio di conversazione libera e senza filtri, costruito per superare i meccanismi dell'intervista tradizionale. Il format alterna ritmo e ironia, puntando su domande capaci di spiazzare e portare gli ospiti fuori dalla comfort zone. Un ritorno alla parola e al confronto diretto, lontano dai rituali dell'intervista promozionale, con un formato che alterna ritmo, ironia e spiazzamento.
Ogni puntata è costruita come un percorso a tappe, spesso sotto forma di test a risposta multipla, in cui gli ospiti sono chiamati a scegliere, esporsi e raccontarsi. Le domande non cercano l'effetto scandalo, ma mirano a scardinare le risposte automatiche, portando alla luce contraddizioni, dubbi e lati meno noti delle storie personali e professionali.
Tra i primi protagonisti del vodcast figurano Alessandro Borghese, Emma Marrone, Federica Pellegrini, Diletta Leotta ed Enzo Miccio, volti diversi per esperienze e linguaggi, accomunati dalla disponibilità a mettersi in gioco. Le conversazioni attraversano temi come carriera e cambi di rotta, successo e fallimento, rapporto con la notorietà, identità pubblica e privata, paure, ambizioni e piccoli imbarazzi quotidiani.
Con «Fuori di Cabello», la conduttrice riafferma uno stile riconoscibile, costruito negli anni tra televisione e nuovi linguaggi, e trova nel formato digitale uno spazio più agile e contemporaneo. Il vodcast proseguirà con uscite settimanali, affiancandosi agli altri progetti editoriali che accompagneranno il suo percorso nel corso dell'anno.
